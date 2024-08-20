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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила об отправке ей Киевом видео с плененными под Курском

Москалькова сообщила, что Лубинец отправил ей видео с плененными под Курском
Сюжет
Военная операция на Украине
Омбудсмен рассказала, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Минобороны официально не сообщало о пленных российских военных
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, и отправил ей видео с ними. Об этом она сказала в ходе сессии «Права человека в международном контексте» на форуме «Территория смыслов».

Омбудсмен отметила, что диалог между Россией и Украиной есть, но он «непростой». Она напомнила о договоренности с украинской стороной об обоюдном посещении военнопленных обеих стран. Последний раз, по ее словам, российская сторона посетила 1900 украинских пленных.

«Последнее посещение [Лубинцом] было взятых в плен наших военнослужащих в Курской области. Он посетил, прислал мне видео, это очень важно», — подчеркнула Москалькова.

14 августа украинский омбудсмен сообщил, что обсуждал вопрос о военнопленных в Курской области с Москальковой. Та о подобных дискуссиях тогда не сообщала. Минобороны России в тот день отчиталось о взятии в плен 18 украинских военных на курском направлении.

В ГУР Украины подтвердили начало переговоров с Россией по обмену пленными
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В Главном управлении разведки (ГУР) Украины затем подтвердили The Financial Times, что Киев ведет диалог с Москвой по обмену пленными. Газета писала, что попавшие в плен в Курской области российские военнослужащие, вероятно, усилят призывы Киева к проведению масштабного обмена.

Российское Минобороны официально не сообщало о пленных российских военных. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов 13 августа говорил, что в «неравном бою» были пленены пять бойцов подразделения «Ахмат-Чечня» — трое стрелков и двое связистов.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля, тогда он прошел по формуле «95 на 95».

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Елена Чернышова
Татьяна Москалькова военнопленные Курская область Украина Военная операция на Украине
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