Генерал Попов ответил на вопрос о возвращении на спецоперацию

Прежде Попов неоднократно заявлял о своем желании попасть в зону военных действий, защита заявляла, что готовит документы для его возвращения на спецоперацию

Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генерал-майор Иван Попов, находящийся сейчас под следствием по делу о мошенничестве, не исключил возможность своего возвращения на спецоперацию, передает ТАСС.

«На войну берут — не отказывайся, не зовут — не напрашивайся», — сказал он после судебного заседания. Как отмечает агентство, ранее Попов неоднократно заявлял о своем желании попасть в зону военных действий.

Ранее генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Летом 2023 года его отстранили от командования — как объяснял он сам, вследствие «сложной ситуации со старшим начальством», которому тот рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии.

В мае 2024 года Попова задержали и арестовали, а затем отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позже военного обвинили еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). Расследование связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Еще одним фигурантом дела экс-командующего был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Расследование против Цокова было прекращено.

Адвокат генерала, Сергей Буйновский, 20 августа заявил, что подпись в документах, на основании которых против Попова завели дело о мошенничестве и служебном подлоге, была подделана. Юрист отметил, что это говорит в пользу невиновности генерала, обвинение строится «не на прямых, но на косвенных доказательствах». В июне адвокат говорил, что защита намерена добиться отправки генерала в зону военных действий, пояснив, что Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование в этом случае. «Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — говорил он.