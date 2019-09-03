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Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Ведомство отчиталось о практически полной выплате суммы, которую в 2017 году присудил пострадавшим от теракта в Беслане и их родным Европейский суд по правам человека. По данным Минюста, не выплачена только одна компенсация
Фото: Муса Садулаев / AP

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году, и их родным, сообщает Минюст. В 2017-м ЕСПЧ постановил, что Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта и минимизации его последствий, а потому обязана выплатить пострадавшим €2,955 млн.

«Заявителям выплачены причитающиеся им по постановлению суммы компенсации, за исключением одной заявительницы, наследниками которой до настоящего времени не представлены необходимые для выплаты документы», — заявили в пресс-службе Минюста «Интерфаксу».

1 сентября 2004 года группа террористов захватила более тысячи человек — детей, их родителей и учителей во время праздничной линейки в школе № 1 в Беслане (Северная Осетия). Боевики три дня удерживали заложников в заминированном спортзале школы, требуя от властей признать независимость Чечни и вывести оттуда войска.

Фотогалерея 
Захват школы в Беслане. История в фотографиях

В операции по освобождению заложников участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназовцы ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей.

После того как ЕСПЧ обязал Россию выплатить пострадавшим компенсации, Минюст обжаловал это решение, заявив, что при рассмотрении дела суд применил «двойные стандарты». Однако Большая палата ЕСПЧ отклонила апелляцию.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минюст, Беслан, ЕСПЧ
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