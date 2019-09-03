Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Ведомство отчиталось о практически полной выплате суммы, которую в 2017 году присудил пострадавшим от теракта в Беслане и их родным Европейский суд по правам человека. По данным Минюста, не выплачена только одна компенсация

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Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году, и их родным, сообщает Минюст. В 2017-м ЕСПЧ постановил, что Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта и минимизации его последствий, а потому обязана выплатить пострадавшим €2,955 млн.

«Заявителям выплачены причитающиеся им по постановлению суммы компенсации, за исключением одной заявительницы, наследниками которой до настоящего времени не представлены необходимые для выплаты документы», — заявили в пресс-службе Минюста «Интерфаксу».

1 сентября 2004 года группа террористов захватила более тысячи человек — детей, их родителей и учителей во время праздничной линейки в школе № 1 в Беслане (Северная Осетия). Боевики три дня удерживали заложников в заминированном спортзале школы, требуя от властей признать независимость Чечни и вывести оттуда войска.

В операции по освобождению заложников участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназовцы ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей.