branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 05:10
В России вступили в силу новые правила платных медуслуг Общество, 05:01
Почти две трети россиян поддержали трудоустройство школьников Общество, 05:01
NASA опубликовало снимок предположительного места крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 04:38
Школьники и студенты начнут изучать методы борьбы с коррупцией Общество, 04:30
В Пентагоне создадут сайт по объяснению аномальных явлений Политика, 04:27
СК спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане Общество, 04:09
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Большинство россиян заявили, что помнят имя своего первого учителя Общество, 04:00
Экс-главу «Яндекса» в России исключили из правительственной комиссии Общество, 03:49
ФСБ получила право на круглосуточный доступ к заказам служб такси Политика, 03:38
Остров на Карибах стал бенефициаром интереса к искусственному интеллекту Технологии и медиа, 03:35
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В Московской области стала обязательной регистрация домашних животных Общество, 03:00
Пентагон заключил контракт на $192 млн c Raytheon на ракеты для Украины Политика, 02:53
Общество ,  
0 

СК спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане

Следователи установили личность захватчика школы в Беслане в 2004 году
Спустя 19 лет установлена личность «боевика № 11» — им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. В 2002 году его задерживали в Москве, личность установить удалось по отпечаткам пальцев и благодаря генетической экспертизе

Следственный комитет установил личность одного из пяти ранее неопознанных боевиков, которые в 2004 году участвовали в захвате школы в Беслане, сообщил «Известиям» старший следователь по особо важным делам управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу Альберт Хасауов.

«Боевиком № 11», как он значился до этого в следственных документах, оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Его личность установили в мае 2023 года после поступившей в СК от оперативных служб информации о том, что его отпечатки совпали с правонарушителем, задержанным в 2002 году в Москве.

«Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», — рассказал следователь.

Кроме того, личность Парчиева подтвердила генетическая экспертиза, а также результаты допроса его родственников. Его опознал и единственный выживший боевик Нурпаши Кулаев, который рассказал, что видел Парчиева в самой школе возле столовой и спортзала, добавил Хасауов.

По словам источника издания, Парчиева, предположительно, ликвидировали в первый день захвата школы — 1 сентября.

Группа из 33 террористов захватили заложников в школе № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Они три дня удерживали в школьном спортзале более 1100 заложников, большинство из которых — дети. При штурме школы, который завершился 3 сентября, погибли 314 заложников, из них 186 детей. Всего, включая силовиков, занятых в операции по освобождению, погибли 333 человека. Ответственность за нападение взял на себя лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Читайте на РБК Pro
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании

Единственным захватчиком, которого удалось взять живым, был добровольно сдавшийся Нурпаши Кулаев.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Беслан террорист Северная Осетия Следственный комитет