СК спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане

Спустя 19 лет установлена личность «боевика № 11» — им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. В 2002 году его задерживали в Москве, личность установить удалось по отпечаткам пальцев и благодаря генетической экспертизе

Следственный комитет установил личность одного из пяти ранее неопознанных боевиков, которые в 2004 году участвовали в захвате школы в Беслане, сообщил «Известиям» старший следователь по особо важным делам управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу Альберт Хасауов.

«Боевиком № 11», как он значился до этого в следственных документах, оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Его личность установили в мае 2023 года после поступившей в СК от оперативных служб информации о том, что его отпечатки совпали с правонарушителем, задержанным в 2002 году в Москве.

«Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», — рассказал следователь.

Кроме того, личность Парчиева подтвердила генетическая экспертиза, а также результаты допроса его родственников. Его опознал и единственный выживший боевик Нурпаши Кулаев, который рассказал, что видел Парчиева в самой школе возле столовой и спортзала, добавил Хасауов.

По словам источника издания, Парчиева, предположительно, ликвидировали в первый день захвата школы — 1 сентября.

Группа из 33 террористов захватили заложников в школе № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Они три дня удерживали в школьном спортзале более 1100 заложников, большинство из которых — дети. При штурме школы, который завершился 3 сентября, погибли 314 заложников, из них 186 детей. Всего, включая силовиков, занятых в операции по освобождению, погибли 333 человека. Ответственность за нападение взял на себя лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Единственным захватчиком, которого удалось взять живым, был добровольно сдавшийся Нурпаши Кулаев.