Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане стал его личной болью на всю жизнь. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по правам человека (СПЧ), сообщает «РИА Новости».

Слова Путина прозвучали в контексте обсуждения вопроса об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане. «Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин. «Это [оказать поддержку] нужно будет сделать. Посмотрим обязательно», — добавил президент.

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