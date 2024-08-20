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Военная операция на Украине ,  
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Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионов

Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-глава Ингушетии и замглавы Минобороны стал заодно и заместителем Белоусова в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий. Последнее время Евкуров участвовал в миссиях Минобороны в Африке
Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий определены зоны ответственности. Заместителем руководителя Координационного совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, замглавы Минобороны. По словам Белоусова, Евкуров сейчас находится в Курской области.

«Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. <...> Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», — сказал глава ведомства на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионов
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Ранее Юнус-Бек Евкуров занимался в том числе африканским направлением работы Минобороны — он неоднократно посещал африканские страны, в январе этого года встречался с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, в декабре 2023 года посещал Нигер. До начала карьеры в Минобороны в 2019 году, с октября 2008 года, Евкуров руководил Ингушетией, а до этого находился на военной службе. Принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. В 1999 году, после начала операции НАТО «Союзническая сила» против Союзной Республики Югославия, находился на территории Боснии и Герцеговины в составе российской воздушно-десантной бригады.

Кроме Евкурова в Координационный совет входят еще несколько представителей от Минобороны. Белоусов озвучил распределение обязанностей между ними.

  • Замглавы Минобороны генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.
  • Заместитель Белоусова Алексей Криворучко стал ответственным за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника).
  • Замглавы Минобороны Павел Фрадков будет отвечать за инженерное обустройство и строительство.
  • Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение.
  • За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Минобороны сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

О создании совета, который отвечает за безопасность приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, Минобороны объявило 15 августа, на фоне вторжения ВСУ в Курскую область и действий диверсионных групп в соседних регионах. Помимо представителей военного ведомства в него входят представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей. В Минобороны подчеркнули, что этот орган не будет подменять оперативное управление войсками, а его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Юнус-Бек Евкуров Курская область
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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