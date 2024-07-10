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Политика ,  
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Матвиенко назвала количество стран в очереди на вступление в БРИКС

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации. Среди них Матвиенко назвала «равноправие <...>, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов».

Председатель Совфеда также отметила важность разработки критериев для отбора стран — участников БРИКС.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. После присоединения еще пяти государств — БРИКС+.

С января 2024 года к БРИКС присоединились пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил в июне 2024 года, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.

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В том же месяце глава МИДа Сергей Лавров заявил, что решением большинства голосов в «десятке» было решено взять паузу с новыми членами. Он также анонсировал новую систему категорий стран-партнеров — «ступеней».

В 2024 году председательство в БРИКС перешло к России. В этом году саммит стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября.

Теги
Валентина Матвиенко БРИКС Совфед
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