Минобороны заявило о срыве атак ВСУ в Суджанском и Кореневском районах
Российские военные из группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии предотвратили попытки атак украинских штурмовых групп на курском направлении, сообщает Минобороны.
Атаки были сорваны в направлении села Борки и деревни Русская Конопелька (Суджанский район), а также населенных пунктов Коренево и Кремяное (Кореневский район).
Министерство заявило, что поразило живую силу и технику ВСУ возле сел Апанасовка, Борки, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, деревни Викторовка, хутора Косица, а также западнее Богдановки. Кроме того, авиация нанесла удары по украинским подразделениям в Сумской области Украины.
По оценке ведомства, за сутки Украина потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, а за все время боев в Курской области, которые идут больше двух недель, — более 4130 военных, 58 танков, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей операции украинских сил в курской операции «создание буферной зоны» на территории России, а его советник Михаил Подоляк — усиление позиций Киева на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил возможность переговоров. По его мнению, Украина начала операцию, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако, заявил он, темпы их продвижения там не снизились, а выросли. Минобороны также заявило о наращивании темпов наступления на донецком направлении. Путин пообещал Киеву достойный ответ.
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