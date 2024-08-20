На севере Израиля начались пожары после ракетной атаки со стороны Ливана

ЦАХАЛ удалось сбить часть из 55 ракет, выпущенных со стороны Ливана, но некоторые упали на открытой местности. В северных районах Израиля начались пожары, угрозы населенным пунктам нет

Фото: Amir Levy / Getty Images

С территории Ливана по Израилю утром 20 августа было выпущено 55 ракет, сообщает армия обороны ЦАХАЛ.

Военным удалось перехватить часть снарядов, а остальные упали в открытой местности. По данным ЦАХАЛ, в результате обстрела никто не пострадал, но в некоторых районах на севере страны начались пожары.

Как пишет портал Walla, они вспыхнули в трех местах на севере Голанских высот и в долине Хула. Один из очагов находится возле кибуца Орталь, но угрозы населенному пункту нет.

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В июне того года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН призывает Израиль освободить эту территорию.

Израильские ВВС нанесли ответный удар и поразили одну из установок, откуда были запущены снаряды.

ЦАХАЛ сообщила, что уничтожила еще две пусковые установки «Хезболлы» в районах Мансури и Тайбе на юге Ливана накануне вечером.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в начале августа объявил, что группировка начала новый этап военного противостояния с Израилем, который ликвидировал одного из основателей движения Фуада Шукра во время удара по Бейруту. По данным ЦАХАЛ, он руководил атаками группировки на Израиль, в том числе теми, которые активизировались в октябре 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант пообещал, что любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит таким же образом.

ЦАХАЛ и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.