На севере Израиля начались пожары после ракетной атаки со стороны Ливана
С территории Ливана по Израилю утром 20 августа было выпущено 55 ракет, сообщает армия обороны ЦАХАЛ.
Военным удалось перехватить часть снарядов, а остальные упали в открытой местности. По данным ЦАХАЛ, в результате обстрела никто не пострадал, но в некоторых районах на севере страны начались пожары.
Как пишет портал Walla, они вспыхнули в трех местах на севере Голанских высот и в долине Хула. Один из очагов находится возле кибуца Орталь, но угрозы населенному пункту нет.
До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В июне того года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН призывает Израиль освободить эту территорию.
Израильские ВВС нанесли ответный удар и поразили одну из установок, откуда были запущены снаряды.
ЦАХАЛ сообщила, что уничтожила еще две пусковые установки «Хезболлы» в районах Мансури и Тайбе на юге Ливана накануне вечером.
Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в начале августа объявил, что группировка начала новый этап военного противостояния с Израилем, который ликвидировал одного из основателей движения Фуада Шукра во время удара по Бейруту. По данным ЦАХАЛ, он руководил атаками группировки на Израиль, в том числе теми, которые активизировались в октябре 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант пообещал, что любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит таким же образом.
ЦАХАЛ и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.
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