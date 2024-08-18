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Политика ,  
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WSJ рассказала, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы»

Фуад Шукр вел настолько скрытную жизнь, что ливанские СМИ опубликовали некрологи с фотографиями другого человека. Как выяснила WSJ, его ликвидировали, взломав внутреннюю сеть «Хезболлы» и выманив на удобную для удара позицию
Фуад Шукр
Фуад Шукр (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Израилю удалось убить одного из основателей и самых высокопоставленных оперативников группировки «Хезболла» по имени Фуад Шукр, также известно как «Призрак» за свою непубличность и скрытность, с помощью высокотехнологичной операции разведслужб и хакеров. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Его ликвидировали 30 июля в Бейруте, когда боевик находился в своем офисе на втором этаже жилого дома. Квартира Шукра располагалась на седьмом этаже того же дома, чтобы снизить до минимума необходимость появляться на улице. В тот вечер некто связался с Шукром по внутренней сети «Хезболлы» и сказал ему проследовать в свою квартиру. Собеседник WSJ пояснил, что боевика заманили в квартиру пятью этажами выше, чтобы облегчить удар по зданию, стоящему среди других строений. Когда он оказался там, по квартире ударили израильские военные — помимо боевика погибли его жена, две других женщины и двое детей.

Шукр вел настолько скрытную жизнь, что ливанские СМИ, сообщившие о гибели, опубликовали фотографии не того человека. Он появлялся только на небольших собраниях руководителей «Хезболлы», а на публике его видели только около пары минут, когда он в начале 2024 года посетил похороны своего племянника.

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Шукр занимался вооруженной борьбой почти всю свою взрослую жизнь и считался ключевым звеном между «Хезболлой» и Ираном. В 1982 году, когда ему было около 20 лет, он помог организовать шиитских партизан в Бейруте, чтобы противостоять вторжению Израиля в Ливан во время гражданской войны. В следующем году возле казарм американских морпехов в Бейруте взорвался грузовик с бомбой, США возложили вину в планировании и осуществлении атаки на Шукра. Погиб 241 американский морской пехотинец. США назначили за его голову вознаграждение в размере $5 млн.

«Хезболла» официально объявила о своем формировании в 1985 году, Шукр стал ее первым военным командиром. В том же году группа боевиков угнала пассажирский рейс после взлета из Афин и три дня летала на самолете между Бейрутом и Алжиром, требуя освобождения Израилем около 700 заключенных. Шукр помог спланировать операцию и после ее завершения ушел в подполье, поскольку стал слишком известен. «Он стал невидимым», — рассказал знакомый Шукра.

В 2006-м, когда в Ливане началась новая война, Шукр помог боевикам, которые проникли на север Израиля, убили восемь солдат и похитили еще двоих, что привело к вторжению израильской армии в Ливан.

Армия обороны Израиля называла Шукра руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Хезболла Ливан Израиль Бейрут
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