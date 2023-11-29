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ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты.

За документ проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, против документа - восемь государств, включая США и Великобританию, еще 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили Египет, Иордания, Ирак, ОАЭ, Сирия и другие.

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В ходе войны Израиль установил контроль над высотами и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН осудил этот шаг. 

Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а ее возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.

Теги
Генассамблея ООН резолюция Голанские высоты
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