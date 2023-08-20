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Вучич дал интервью Такеру Карлсону и заявил о «раздавленной» экономике ЕС

Такер Карлсон: Вучич заявил, что война НАТО против России раздавила экономику Европы
Такер Карлсон рассказал, что взял интервью у президента Сербии Вучича, в котором тот заявил о «раздавленной» экономике Европы из-за конфликта на Украине. Сам Карлсон отметил, что «эта война» бьет по всем, за исключением России
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что конфликт на Украине «раздавил» экономику Европы. Об этом в своем аккаунте «Х» (бывш. Twitter) заявил сам Карлсон.

Журналист опубликовал видеофрагмент встречи с Вучичем в посольстве Сербии в Будапеште. Далее он рассказал, что сербский президент сообщил ему, что «война, которую НАТО ведет против России на Украине, раздавила экономику Европы». Непосредственно Вучича в этот момент в кадре нет.

«Разрушение «Северных потоков» непосредственно администрацией [президента США Джо] Байдена или ее посредниками <...> просто убивает немецкую экономику — а это крупнейшая экономика Европы, остальным до нее далеко. Поэтому последствия того, что, по сути, является нападением одной страны НАТО на другую, чувствуются по всей Европе. И это просто безумие! Полное безумие. Эта война бьет по всем, возможно, разве что за исключением России, если говорить в долгосрочной перспективе», — продолжил свою мысль Карлсон.

Когда будет опубликовано полное интервью журналист не уточнил.

Сербия после начала конфликта на Украине не стала вводить против Москвы санкции и разрывать дипломатические отношения. Вучич говорил, что ценит отношения с Москвой, однако указывал на усилившееся на него давление со стороны западных стран.

В начале августа он также заявил, что страны Запада не смогут победить Россию на поле боя. Он тогда добавил, что самый оптимальный вариант завершения военной операции России — перемирие. По мнению Вучича, конфликт между Россией и Украиной перешел в стадию борьбы «на истощение» и Белград внимательно следит за мирными инициативами, которые могут стабилизировать мировую экономику.

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Власти России неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам, но предпосылок для них сейчас нет. Москва выдвигала условия для урегулирования конфликта: внеблоковый статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Вучич интервью Военная операция на Украине экономический кризис Европа