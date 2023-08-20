Собянин сообщил о попытке пролета дрона в Москву

Ночью 20 августа силы ПВО пресекли попытку беспилотника пролететь в столицу на южном направлении, сообщил мэр. Перед этим в аэропортах Домодедово и Внуково были ограничены полеты

Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ночью 20 августа была предпринята попытка пролета беспилотника в Москву на южном направлении, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал он.

Ночью ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 сообщали об ограничении полетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. По данным каналов, в них был введен план «Ковер» — его применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Рейсы перенаправили в Шереметьево.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Ночью 18 августа Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник над городом, обломки упали близ Экспоцентра на Краснопресненской набережной. По данным ТАСС, в результате в одном из павильонов частично обрушилась наружная стена на площади примерно 30 кв. м. Мэр говорил, что «значимых разрушений» зданию обломки не причинили. В Минобороны затем уточнили, что дрон «после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Жертв и возгорания не было.

19 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский дрон, летевший в сторону Москвы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.