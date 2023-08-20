branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
В Балашихе мусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину Общество, 05:07
Российские военные получили улучшенные антидроновые ружья Технологии и медиа, 04:42
Собянин сообщил о попытке пролета дрона в Москву Политика, 04:37
В США начали готовить убежища и больницы к приходу урагана «Хилари» Общество, 04:10
Дрон врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске Политика, 03:58
В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС Политика, 03:36
Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов Политика, 03:11
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen Политика, 02:59
На Тенерифе из-за природного пожара эвакуировали 26 тыс. человек Общество, 02:57
Politico узнал, что в конгрессе могут запросить контроль средств для ВСУ Политика, 02:24
Лидер переворота в Нигере связал любое вмешательство ЭКОВАС с оккупацией Политика, 01:52
Почти 17 тыс. человек получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС Политика, 01:39
В Белгороде загорелся мусорный полигон Общество, 01:07
В ВСУ заявили, что их самолеты находятся под угрозой атаки уже при взлете Политика, 00:52
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Собянин сообщил о попытке пролета дрона в Москву

Мэр Сергей Собянин: ночью пресечена попытка пролета дрона в Москву
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Ночью 20 августа силы ПВО пресекли попытку беспилотника пролететь в столицу на южном направлении, сообщил мэр. Перед этим в аэропортах Домодедово и Внуково были ограничены полеты
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ночью 20 августа была предпринята попытка пролета беспилотника в Москву на южном направлении, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал он.

Ночью ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 сообщали об ограничении полетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. По данным каналов, в них был введен план «Ковер» — его применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Рейсы перенаправили в Шереметьево.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Ночью 18 августа Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник над городом, обломки упали близ Экспоцентра на Краснопресненской набережной. По данным ТАСС, в результате в одном из павильонов частично обрушилась наружная стена на площади примерно 30 кв. м. Мэр говорил, что «значимых разрушений» зданию обломки не причинили. В Минобороны затем уточнили, что дрон «после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Жертв и возгорания не было.

19 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский дрон, летевший в сторону Москвы, в результате он упал недалеко от подмосковного Путилково.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва ПВО дрон
Материалы по теме
В Белгородской области сбили беспилотник
Политика
Дрон врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске
Политика
В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром
Политика