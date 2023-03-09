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WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия

WP: США необходимо от 8 до 15 лет на восполнения запасов оружия из-за поставок Украине
Опрошенные изданием аналитики подсчитали, что для восстановления запасов вооружений США потребуется 15 лет при производстве мирного времени и свыше 8 лет — при производстве военного времени

Несмотря на крупнейший в мире военный бюджет — более $800 млрд в год, — и развитую промышленность, конфликт на Украине истощил военные запасы Вашингтона, на восстановление которых могут уйти десятки лет, пишет The Washington Post.

По мнению авторов статьи, украинский конфликт «обнажил глубокие проблемы, которые Соединенные Штаты должны преодолеть», чтобы производить вооружения для своих нужд и нужд союзников.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что Пентагон прилагает недостаточно усилий для пополнения запасов вооружений, которые покинули американские склады и были переданы Украине. Как отмечает WP, представители командования ВС США прямо указывают на «хрупкость» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, а текущий объем производства может оказаться недостаточным для предотвращения истощения запасов ключевых вооружений и боеприпасов.

«Низкие темпы производства означают, что США потребуется 15 лет при уровне производства мирного времени и более восьми лет при темпах военного времени, чтобы восполнить запасы основных системы вооружения, такие как управляемые ракеты, пилотируемые самолеты и боевые беспилотники», — говорится в статье.

WP напоминает, что за год конфликта американская военная помощь Украине достигла рекордных $30 млрд, а большая часть вооружения была взята из запасов Пентагона.

WP пишет, что даже исключая поставки оружия Украине, многим системам американских вооружений давно требуется замена. По оценкам газеты, нынешние темпы производства потребуют более 10 лет для замены американского парка вертолетов UH-60 Black Hawk и почти 20 лет — для современных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. В то же время Пентагону потребуется как минимум 44 года, прежде чем он сможет заменить свой флот авианосцев.

Издание поясняет, что на протяжении десятилетий после Второй мировой войны военные расходы падали, а ВПК резко сокращался. Так, из 51 крупной компании в этом секторе в 1990-х годах к настоящему времени осталось порядка пяти.

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После начала российской военной операции на Украине США, а также их западные союзники, ввели против Москвы санкции и усилили военную поддержку. Президент США Джо Байден обещал оказывать помощь Украине «столько, сколько нужно».

24 февраля 2023 года, в годовщину спецоперации, глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что за последний год Вашингтон оказал Киеву помощь в области безопасности на $32 млрд. По его словам, в утвержденную США помощь Украине вошли более 1600 зенитных комплексов Stinger, свыше 8500 противотанковых комплексов Javelin, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, 38 систем HIMARS и боеприпасы к ним, батарея ПВО Patriot, 109 БМП Bradley и 31 танк Abrams.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что такие действия не способствуют урегулированию ситуации, но при этом не повлияют на выполнение поставленных перед российскими военными задач.

WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США Военная операция на Украине поставки оружия
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