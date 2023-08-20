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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов

Аэропорты Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В аэропортах объявлен план «Ковер» — его применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, пишут Baza и 112

Московские аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Об этом пишут также телеграм-каналы Baza и 112.

«Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов», — сказал собеседник агентства.

По данным каналов, в аэропортах объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Самолеты перенаправляются в Шереметьево.

В последнее время столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки беспилотников. В ночь на 18 августа впервые из-за атаки дронов на Москву ограничивалась работа сразу четырех аэропортов города.

Тогда на столицей был уничтожен беспилотник. Обломки упали близ Экспоцентра на Краснопресненской набережной, не нанеся зданию «значимых повреждений», говорил мэр Сергей Собянин. Минобороны отчиталось о пресечении попытки «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. После «воздействия» сил ПВО дрон изменил траекторию полета и упал на нежилое здание, заявляло ведомство. Никто не пострадал.

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Теги
Елена Чернышова
Домодедово Внуково Москва
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