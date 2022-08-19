МИД заявил, что не хочет превращения США в сторону конфликта на Украине
Россия не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения», — сказал он.
По словам Рябкова, Москва многократно направляла в Вашингтон письма и ноты с предупреждением что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине ставит США на грань превращения в сторону конфликта.
«Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание», — заявил дипломат.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С тех пор США и другие страны Запада регулярно оказывают Киеву военную, экономическую и политическую помощь. Запад поставляет Украине вооружение и предоставляет финансовую помощь.
Ранее агентство Reuters cообщило, что США намерены дополнительно предоставить Украине помощь на сумму $800 млн. На прошлой неделе выделили Украине помощь на $1 млрд. В пакет вошли ракеты для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также артиллерийские боеприпасы, тысяча переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка.
Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до $9,8 млрд с начала российской военной операции в феврале.