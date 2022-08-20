Постпред России объяснил твит со словами «никакой пощады украинцам»
Украинские власти не заботятся о собственном населении, отвергая дипломатическое урегулировании и концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя свой твит со словами «Никакой пощады украинцам». Попытки связать данное высказывание с призывом к геноциду Ульянов назвал возмутительными и абсолютно неприемлемыми.
Призывом к геноциду заявление российского дипломата назвал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Спикер украинского МИДа Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову и попросил власти Австрии выслать его из страны.
Ульянов опубликовал твит со словами «Никакой пощады украинцам» в ответ на пост украинского президента Владимира Зеленского с благодарностью за военную поддержку со стороны США, однако позже сообщение было удалено.
«Мое критическое замечание о политике накачки Украины оружием в сочетании с отказом от дипломатии (ведущей к дальнейшим страданиям) интерпретируется как призыв к геноциду. Подлая интерпретация, которая не имеет ничего общего со мной и моими словами», — написал Ульянов.
В ответ пользователю Twitter, который привел удаленное сообщение дипломата, Ульянов написал: «Это означает, что Киев не заботится о собственном населении, когда категорически отвергает дипломатические усилия и концентрируется исключительно на накоплении западного оружия».
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. За это время западные союзники усилили военную поддержку Киева, в частности начав поставки тяжелого вооружения. Москва неоднократно это критиковала. Поставляя оружие Киеву, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также заявлял, что по мере накачки Украины западным вооружением географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше.