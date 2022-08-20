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Постпред России объяснил твит со словами «никакой пощады украинцам»

Российский постпред в Вене Михаил Ульянов написал твит со словами «никакой пощады украинцам». Киев призвал Австрию выслать дипломата. Позже Ульянов заявил, что имел в виду, что так к украинцам относятся их власти, а не он лично
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Украинские власти не заботятся о собственном населении, отвергая дипломатическое урегулировании и концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя свой твит со словами «Никакой пощады украинцам». Попытки связать данное высказывание с призывом к геноциду Ульянов назвал возмутительными и абсолютно неприемлемыми.

Призывом к геноциду заявление российского дипломата назвал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Спикер украинского МИДа Олег Николенко призвал дипломатов в Вене объявить бойкот Ульянову и попросил власти Австрии выслать его из страны.

Ульянов опубликовал твит со словами «Никакой пощады украинцам» в ответ на пост украинского президента Владимира Зеленского с благодарностью за военную поддержку со стороны США, однако позже сообщение было удалено.

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«Мое критическое замечание о политике накачки Украины оружием в сочетании с отказом от дипломатии (ведущей к дальнейшим страданиям) интерпретируется как призыв к геноциду. Подлая интерпретация, которая не имеет ничего общего со мной и моими словами», — написал Ульянов.

В ответ пользователю Twitter, который привел удаленное сообщение дипломата, Ульянов написал: «Это означает, что Киев не заботится о собственном населении, когда категорически отвергает дипломатические усилия и концентрируется исключительно на накоплении западного оружия».

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Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. За это время западные союзники усилили военную поддержку Киева, в частности начав поставки тяжелого вооружения. Москва неоднократно это критиковала. Поставляя оружие Киеву, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также заявлял, что по мере накачки Украины западным вооружением географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Постпред России Вена Военная операция на Украине Австрия украинцы
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