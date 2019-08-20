Пентагон показал видео первого теста крылатой ракеты после разрыва ДРСМД

На сайте Пентагона появилось видео первого испытания крылатой ракеты после официального выхода СЩА из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На кадрах в режиме замедленной съемки показан процесс запуска ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас.

Видео: defense.gov

Как уточнялось в сообщении Пентагона, неядерная ракета наземного базирования поразила цель на расстоянии выше 500 км — договор запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

ДРСМД действовал с 1988 года, США официально вышли из него 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Претензии Соединенных Штатов, в частности, вызвала российская ракета 9М729 с дальностью полета, якобы нарушающей ДРСМД. Москва также указывала на нарушения со стороны Вашингтона — в том числе на развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, с которых могут быть запущены ракеты с ранее запрещенной дальностью.