Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Алексей Иванов арестован до 9 сентября. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн руб. от сотрудника компании «Техносерв» Алексея Копейкина, который также помещен под стражу

Алексей Иванов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Иванов был задержан 10 июля. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн руб. от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

11 июля секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Иванов подал в отставку. В ПФР тогда эту информацию не подтвердили. Прокурор просил избрать Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд, поддержав ходатайство СК, заключил его в СИЗО до 9 сентября. Басманный суд также арестовал до 9 сентября Копейкина, подозреваемого в даче взятки.

Глава ПФР Антон Дроздов в характеристике положительно отозвался о своем подчиненном, указав, что в 2012 году Иванову согласовали допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В Пенсионном фонде последний работал с 2016 года, а до этого трудился в коммерческих структурах.