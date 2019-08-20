Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,76 -0,13 EUR Бирж. 73,98 -0,11 Brent 59,80 +0,78% USD Нал. 67,09 66,34 EUR Нал. 74,33 73,53 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1081 +0,0002 BTC/USD Бирж. 10 710,00 -236,00 IMOEX 2 662,03 +0,53% RTSI 1 256,01 +0,68% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
QIWI ₽1 796,79 (+18,05%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,65%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
QIWI ₽1 796,79 (+18,05%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,65%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 13:05 РФПИ заказал защиту своего офиса от прослушки Бизнес, 12:48 Хватит это терпеть: как разблокировать расчетный счет Pro, 12:38 Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Общество, 12:34 Полиция проверит информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле в столице Общество, 12:33 Места, которые приводят нервы в порядок: Бутан, Ришикеш, Исландия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 12:29 97% южнокорейских криптобирж оказались на грани банкротства Крипто, 12:21 На Кубани два украинских моряка отравились метиловым спиртом Общество, 12:20 «Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы Бизнес, 12:18 В Пресненском районе Москвы построят многоуровневую транспортную развязку Пресс-релиз, 12:12 Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон Политика, 12:05 Армена Джигарханяна выписали из больницы Общество, 12:03 В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер Общество, 12:02 Китайская компания научилась клонировать котят и решила их продавать Технологии и медиа, 11:57
Политика ,  
0 
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Алексей Иванов арестован до 9 сентября. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн руб. от сотрудника компании «Техносерв» Алексея Копейкина, который также помещен под стражу
Алексей Иванов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Иванов был задержан 10 июля. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн руб. от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

11 июля секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Иванов подал в отставку. В ПФР тогда эту информацию не подтвердили. Прокурор просил избрать Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд, поддержав ходатайство СК, заключил его в СИЗО до 9 сентября. Басманный суд также арестовал до 9 сентября Копейкина, подозреваемого в даче взятки.

Общество
Глава ПФР вступился за подозреваемого во взятке заместителя

Глава ПФР Антон Дроздов в характеристике положительно отозвался о своем подчиненном, указав, что в 2012 году Иванову согласовали допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В Пенсионном фонде последний работал с 2016 года, а до этого трудился в коммерческих структурах.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ПФР, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Глава ПФР вступился за подозреваемого во взятке заместителя
Общество
СКР назвал размер вменяемой замглавы ПФР взятки
Общество
Общественник заявил о признании вины задержанным замглавы ПФР
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter