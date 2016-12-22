ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,19 66,26 EUR Нал. 77,98 75,90 USD Бирж. 67,17 +0,14 EUR Бирж. 76,98 +0,27 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6463,10 +117,80 IMOEX 2272,49 +0,77% RTSI 1065,34 +1,20% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25770,22 +0,39% Nasdaq 7826,90 +0,14%
Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча
Лента новостей
Появилось видео с места нападения на сотрудников МВД в Чечне 20:45, Общество Росстандарт заявил о двукратном росте жалоб на недолив топлива в Москве 20:37, Общество ФАС возбудила дела из-за заниженных цен на СМС для госбанков 20:32, Бизнес Правительство создаст проектный офис для управления Арктикой 20:32, Бизнес Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча 20:17, Политика «Калашников» показал гибридный багги OV-2 с электродвигателем 20:00, Общество В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США 19:50, Политика Турция начала спор в ВТО из-за пошлин на импорт алюминия и стали в США 19:39, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 19:39, РБК и Microsoft Меркель рассказала Порошенко об итогах беседы с Путиным 19:35, Политика Комментатор Александр Елагин возобновил работу на «Матч ТВ» 19:20, Спорт Концерн «Калашников» разработал новый автомат 19:06, Общество В Швейцарии в возрасте ста лет умер создатель наручных кварцевых часов 19:03, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 18:59, РБК и Schneider Electric Нападение на полицейских в Грозном 18:58, Фотогалерея  В Рио-де-Жанейро пять человек погибли во время спецоперации в городе 18:57, Общество Как выглядят самые популярные дома среди путешественников 18:54, Стиль В нападении на полицейских в Чечне участвовал 11-летний мальчик 18:51, Общество Бизнесмены из списка Титова пожаловались Путину 18:50, Общество В Черногории произошел лесной пожар возле туристического города Будва 18:41, Общество Когда покупать Bitcoin: цена монеты превысила $6500 18:39, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:26, РБК и Сбербанк Президентская библиотека обнародовала данные дела о покушении на Ленина 18:23, Общество ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Чечне 18:17, Политика PDVSA выплатит $2 млрд за национализацию Conoco в Венесуэле 18:10, Бизнес Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча 17:50, Общество СМИ узнали об отзыве 700 тыс. автомобилей Volkswagen 17:45, Бизнес Почему нужно увидеть выставку «Жемчуг: сокровища морей и рек» в Москве 17:43, Партнерский материал
Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча
Политика, 20:17
0
Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча
Наина Ельцина считает бывшего вице-президента Руцкого и экс-главу Верховного совета Хасбулатова людьми, «которым давно нет веры»
Наина Ельцина (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Вдова первого российского президента Наина Ельцина прокомментировала слова бывшего вице-президента России Александра Руцкого и экс-главы Верховного совета России Руслана Хасбулатова о том, что Борис Ельцин во время августовского путча 1991 года пытался сбежать в посольство США. Комментарий Наины Ельциной опубликован на сайте Ельцин-центра.

«Если бы не просьбы журналистов [прокомментировать заявления Руцкого и Хасбулатова], даже читать этот бред не стала бы», — заявила вдова Ельцина, добавив, что считает Руцкого и Хасбулатова людьми, «которым давно нет веры».

«Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — отметила она.

Наина Ельцина также рассказала, что в дни путча ее не было в Белом доме. «Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца», — сообщила она. По ее словам, «позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался».

25 лет путча: от танков к забвению Еще 6 фото
Фотогалерея

Соратник Ельцина, экс-государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в разговоре с РБК также назвал высказывания Руцкого «полной чушью». «Ничего подобного не было и быть не могло по определению, потому что с первой минуты — с 6 утра 19 [августа 1991 года] и по митинг 60-тысячный 22 [августа 1991 года] — Борис Николаевич был нашим лидером, решительным, вдумчивым, милосердным и мужественным одновременно», — заявил Бурбулис. «Реальная суть дела была на виду у десятков тысяч людей, которые образовали живое кольцо, добровольно ринувшись к Белому дому и сделав свой выбор защищать свободу и достоинство от тех, кто посягнул на наше достойное будущее», — добавил он. Бурбулис также пояснил, что посол США предлагал свою помощь на случай штурма Белого дома, «но это даже не обсуждалось».

Ельцин, Сорос и мафия: что иностранные СМИ писали о кризисе 1998 года
Экономика

Александр Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что во время путча Ельцин ушел в «запой» и пытался сбежать в посольство США. По словам бывшего вице-президента, он не дал Ельцину скрыться на территории дипмиссии. Экс-председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов в разговоре с РБК подтвердил эту информацию. «Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться», — заявил Хасбулатов. Слова Хасбулатова и Руцкого опровергли также в Президентском центре Бориса Ельцина.

От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства Еще 8 фото
Фотогалерея

Авторы: Маргарита Девяткина, Екатерина Костина.
Теги: Борис Ельцин , Александр Руцкой , Наина Ельцина , Ельцин-центр
Главное
В нападении на полицейских в Чечне участвовал 11-летний мальчик Общество
Материалы по теме
Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча Общество
Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter