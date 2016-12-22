Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча

Наина Ельцина считает бывшего вице-президента Руцкого и экс-главу Верховного совета Хасбулатова людьми, «которым давно нет веры»

Наина Ельцина (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Вдова первого российского президента Наина Ельцина прокомментировала слова бывшего вице-президента России Александра Руцкого и экс-главы Верховного совета России Руслана Хасбулатова о том, что Борис Ельцин во время августовского путча 1991 года пытался сбежать в посольство США. Комментарий Наины Ельциной опубликован на сайте Ельцин-центра.

«Если бы не просьбы журналистов [прокомментировать заявления Руцкого и Хасбулатова], даже читать этот бред не стала бы», — заявила вдова Ельцина, добавив, что считает Руцкого и Хасбулатова людьми, «которым давно нет веры».

«Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — отметила она.

Наина Ельцина также рассказала, что в дни путча ее не было в Белом доме. «Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца», — сообщила она. По ее словам, «позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался».

Соратник Ельцина, экс-государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в разговоре с РБК также назвал высказывания Руцкого «полной чушью». «Ничего подобного не было и быть не могло по определению, потому что с первой минуты — с 6 утра 19 [августа 1991 года] и по митинг 60-тысячный 22 [августа 1991 года] — Борис Николаевич был нашим лидером, решительным, вдумчивым, милосердным и мужественным одновременно», — заявил Бурбулис. «Реальная суть дела была на виду у десятков тысяч людей, которые образовали живое кольцо, добровольно ринувшись к Белому дому и сделав свой выбор защищать свободу и достоинство от тех, кто посягнул на наше достойное будущее», — добавил он. Бурбулис также пояснил, что посол США предлагал свою помощь на случай штурма Белого дома, «но это даже не обсуждалось».

Александр Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что во время путча Ельцин ушел в «запой» и пытался сбежать в посольство США. По словам бывшего вице-президента, он не дал Ельцину скрыться на территории дипмиссии. Экс-председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов в разговоре с РБК подтвердил эту информацию. «Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться», — заявил Хасбулатов. Слова Хасбулатова и Руцкого опровергли также в Президентском центре Бориса Ельцина.