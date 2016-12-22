Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча

В августе 1991 года президент РСФСР «ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство», рассказал Александр Руцкой. Сам он, по его словам, пытался не дать Ельцину «опозориться»

Александр Руцкой (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал о том, что во время августовского путча в 1991 году занимавший тогда должность главы РСФСР Борис Ельцин ушел в «трехсуточный запой». Об этих событиях Руцкой сообщил в интервью газете «Московский комсомолец».

В ответ на просьбу журналиста рассказать, на самом ли деле Ельцин все эти три дня и три ночи путча (18–21 августа 1991 года) «проявлял исключительную мужественность», экс-вице-президент отреагировал словами: «Откуда вы берете эту информацию?»

«Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!» — возмутился Руцкой. Сам он в это время, по его словам, почти не спал: «Если считать урывки сна в кресле у телефона — за трое суток, может быть, [отдохнул] пять–шесть часов», — поделился генерал-майор, заметив, что все это время он «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство» и, «рискуя жизнью», привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву.

Президент РСФСР, в свою очередь, после победы над ГКЧП, как уточнил Руцкой, отправился «с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, <...> пировать победу». Руцкого там, как отметил бывший вице-президент, уже не было.

​«Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с [Андреем] Дунаевым (впоследствии занял должность министра внутренних дел РСФСР. — РБК) и [Евгением] Примаковым (после путча стал главой внешней разведки — сначала Советского Союза, а после распада СССР — России; после дефолта и девальвации возглавлял российское правительство. — РБК) не привезли Горбачева в Москву?!» — сказал Руцкой.​ «Благодарный» Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ей», — добавил он.

В Беловежской пуще, где 8 декабря 1991 года подписывалось Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, Руцкого, по его словам, тоже не было. «Я провожал Ельцина в Минск. Он мне сказал, что летит подписывать с Белоруссией соглашение об экономическом сотрудничестве. А утром я, как и народ всей страны, узнал, что СССР упразднен и создается СНГ», — сообщил экс-вице-президент.

После того как Ельцин вернулся, Руцкой «высказал ему все, что думает по этому поводу», а затем написал заявление о сложении своих полномочий (тогда он уже занимал должность вице-президента России). Однако Ельцин, по данным Руцкого, ход этому заявлению не дал: согласно Конституции РСФСР освободить должностное лицо от такого поста мог только высший орган государственной власти в стране — Съезд народных депутатов РСФСР. При этом решение об этом он мог принять только в связи с совершением вице-президентом какого-либо преступления.

Затем, выступая при ратификации Беловежского соглашения в Верховном Совете РСФСР, Руцкой, по его словам, попросил депутатов не голосовать за этот «преступный» договор. Его просьбам вняли только семь парламентариев. «Фракции КПРФ и «ДемРоссии» проголосовали абсолютным большинством», — добавил экс-вице-президент. «Вы, как и многие другие, считаете, что вице-президент РСФСР обладал властью и полномочиями? Посмотрите Конституцию РСФСР — и увидите одну строчку, излагающую, что вице-президент «выполняет поручения президента РСФСР». Вот вам власть и полномочия», — резюмировал Руцкой.

После же назначения Ельциным в правительство РСФСР «никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации», генерал-майор, по его словам, понял, что ему с президентом не по пути. «Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию [Егору] Гайдару, возглавившему правительство с должности зав. экономическим отделом газеты «Правда», владельцу кооператива по продаже цветов [Анатолию] Чубайсу, младшему научному сотруднику [Андрею] Нечаеву! В конечном итоге к 1998 году «мальчики» довели страну до полного экономического краха и полного разграбления национального достояния», — возмутился Руцкой.

«Раскаиваюсь и глубоко сожалею, что поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну», — отозвался бывший вице-президент о своей поддержке в этот период Ельцина и его команды.

Коммунист Александр Руцкой в 1990–1991 годах был народным депутатом РСФСР, членом Совета национальностей Верховного Совета РСФСР и членом президиума Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года вместе с Ельциным он участвовал в первых выборах президента РСФСР (руководитель государства и вице-президент по закону тогда избирались парами на пятилетний срок). Всего на пост президента и его заместителя выдвинулись шесть пар. За Ельцина и Руцкого в итоге проголосовали 57,3% избирателей (Ельцин до этого занимал пост председателя Верховного Совета РСФСР). После выборов Руцкой занимал должность вице-президента Российской Федерации (единственный человек в истории России, занимавший этот пост).​ В период с 1996 по 2000 год Руцкой работал сначала главой администрации, а затем губернатором Курской области, был членом Совета Федерации России.