Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США

Экс-глава Верховного совета Хасбулатов утверждает, что бывший вице-президент России Руцкой узнал о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время путча 1991 года с его слов. Руцкого тогда «и близко не было», говорит Хасбулатов

Руслан Хасбулатов (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в разговоре с РБК подтвердил информацию о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время путча 1991 года. Об этом ранее рассказал Александр Руцкой — бывший вице-президент России.

«Это же факт уже известный. Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться. [Ельцин] не просто предлагал [бежать], а уговаривал: «Давайте, а не то нас убьют, через полчаса будет штурм» — и так далее. Я сказал: «Вы, наверное, правы, вы у нас единственный президент, давайте идите в посольство, а у меня здесь 500 депутатов — я не могу их оставить». Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», — рассказал Хасбулатов.

По словам Хасбулатова, он сам сообщил Руцкому о попытке Ельцина сбежать в посольство США. «Он [Руцкой] не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, так же как многие другие. Руцкой здесь ни при чем, его и близко не было», — добавил Хасбулатов.

Бывший глава службы безопасности президента России Александр Коржаков заявил РБК, что Ельцин отказался прятаться в посольстве США во время путча.

«Мы с посольством договорились, что если начнется штурм, я его [Ельцина] спрячу или в подвале Белого дома, или в посольстве США. Когда начались эти события, когда погибли ребята, я разбудил его, спустил его на первый этаж. Когда открыли ворота, он говорит: «А куда мы?» Я ответил: «Ну как же, вы мне сказали, чтобы я решал сам: или в посольство — 200 м — или в подвал». Он говорит: «Нет, я никуда не поеду. Лучше в подвал». И все, тема была закрыта навсегда. Никуда он не хотел сбегать, наоборот, я его уговаривал, а он говорит: «Полезли в подвал». И там отсидели всю ночь», — рассказал Коржаков.

Ранее Руцкой рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что во время августовского путча Ельцин ушел в «запой» и пытался сбежать в посольство США. По словам бывшего вице-президента, он не дал Ельцину скрыться в посольстве.

18 августа 1991 года группа во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и главой КГБ Владимиром Крючковым объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР. Также они объявили Янаева и.о. президента СССР. В Москве было введено чрезвычайное положение. Против ГКЧП выступали, в частности, Ельцин, Руцкой и Хасбулатов. Госдума амнистировала участников ГКЧП в 1994 году.

Руцкой и Хасбулатов во время событий 1993 года, когда Ельцин разогнал Съезд народных депутатов и Верховный совет, выступили против президента. Хасбулатов позднее был задержан, но отпущен в рамках принятой в феврале 1994 года амнистии. Также из-под стражи был отпущен Руцкой.