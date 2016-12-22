ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,79 66,57 EUR Нал. 77,40 76,05 USD Бирж. 67,09 +0,06 EUR Бирж. 76,53 -0,17 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6393,30 +13,00 IMOEX 2268,21 +0,58% RTSI 1065,03 +1,17% Brent 72,10 +0,54% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США
Лента новостей
Деньги мешками: сколько стоят базовые товары в магазинах Венесуэлы 12:08, Фотогалерея  Благотворительный десятикратный триатлон Владимира Волошина 12:02, Партнерский материал Теннисист Джокович стал первым победителем всех девяти турниров «Мастерс» 12:01, Спорт Суд в России приговорил активиста «Правого сектора» к двум годам колонии 11:56, Общество Стоимость рынка цифровых денег выросла на $27 млрд за неделю 11:46, Крипто Росстандарт утвердил ГОСТ для общежитий с услугой «утренняя побудка» 11:43, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 11:42, РБК и Microsoft Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности 11:40, Общество Москва рассказала о снижении цен на С-400 для Индии 11:38, Политика ФСИН рассказала о перехвате в «Крестах-2» двух коптеров с телефонами 11:28, Общество Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США 11:15, Политика В Каталонии полиция застрелила зашедшего в участок мужчину с ножом 11:15, Общество Сумма среднего чека в магазинах России упала до минимума за два года 11:08, Общество Как выгодно добывать криптовалюту: в России появится первый майнинг-пул 10:56, Крипто Азартные инвестиции: как открыть онлайн-казино 10:56, Потребрынок  Рыбка и Лесли рассказали в суде в Таиланде аргументы защиты 10:51, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 10:47, Потребрынок  Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:45, РБК и Сбербанк Длительный тест Hyundai Sonata: расходы и полезные опции 10:44, Авто Прогнозы дня: неделя начнется с покупок — причин для снижений пока нет 10:43, Quote Роспотребнадзор зафиксировал снижение смертности от отравления алкоголем 10:31, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10:20, РБК и Сбербанк СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы 10:09, Технологии и медиа Мантуров выступил против возобновления производства «Русланов» в России 09:57, Технологии и медиа Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:55, Партнерский материал В Минспорте вернулись к идее лишать спортсменов призовых за допинг 09:46, Общество Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов 09:36, Политика В Твери загорелся торговый центр 09:27, Общество
Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США
Политика, 11:15
0
Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США
Экс-глава Верховного совета Хасбулатов утверждает, что бывший вице-президент России Руцкой узнал о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время путча 1991 года с его слов. Руцкого тогда «и близко не было», говорит Хасбулатов
Руслан Хасбулатов (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в разговоре с РБК подтвердил информацию о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время путча 1991 года. Об этом ранее рассказал Александр Руцкой — бывший вице-президент России.

«Это же факт уже известный. Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться. [Ельцин] не просто предлагал [бежать], а уговаривал: «Давайте, а не то нас убьют, через полчаса будет штурм» — и так далее. Я сказал: «Вы, наверное, правы, вы у нас единственный президент, давайте идите в посольство, а у меня здесь 500 депутатов — я не могу их оставить». Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», — рассказал Хасбулатов.

По словам Хасбулатова, он сам сообщил Руцкому о попытке Ельцина сбежать в посольство США. «Он [Руцкой] не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, так же как многие другие. Руцкой здесь ни при чем, его и близко не было», — добавил Хасбулатов.

25 лет путча: от танков к забвению Еще 6 фото
Фотогалерея

Бывший глава службы безопасности президента России Александр Коржаков заявил РБК, что Ельцин отказался прятаться в посольстве США во время путча.

«Мы с посольством договорились, что если начнется штурм, я его [Ельцина] спрячу или в подвале Белого дома, или в посольстве США. Когда начались эти события, когда погибли ребята, я разбудил его, спустил его на первый этаж. Когда открыли ворота, он говорит: «А куда мы?» Я ответил: «Ну как же, вы мне сказали, чтобы я решал сам: или в посольство — 200 м — или в подвал». Он говорит: «Нет, я никуда не поеду. Лучше в подвал». И все, тема была закрыта навсегда. Никуда он не хотел сбегать, наоборот, я его уговаривал, а он говорит: «Полезли в подвал». И там отсидели всю ночь», — рассказал Коржаков.

Ранее Руцкой рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что во время августовского путча Ельцин ушел в «запой» и пытался сбежать в посольство США. По словам бывшего вице-президента, он не дал Ельцину скрыться в посольстве.

18 августа 1991 года группа во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и главой КГБ Владимиром Крючковым объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР. Также они объявили Янаева и.о. президента СССР. В Москве было введено чрезвычайное положение. Против ГКЧП выступали, в частности, Ельцин, Руцкой и Хасбулатов. Госдума амнистировала участников ГКЧП в 1994 году.

Руцкой и Хасбулатов во время событий 1993 года, когда Ельцин разогнал Съезд народных депутатов и Верховный совет, выступили против президента. Хасбулатов позднее был задержан, но отпущен в рамках принятой в феврале 1994 года амнистии. Также из-под стражи был отпущен Руцкой.

Авторы: Екатерина Костина, Андрей Гатинский.
Теги: Борис Ельцин , Александр Руцкой , августовский путч
Главное
Сумма среднего чека в магазинах России упала до минимума за два года Общество
Материалы по теме
Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча Политика
Руцкой решил избираться в Госдуму для решения проблем аграриев Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter