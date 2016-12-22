Ельцин, Сорос и мафия: что иностранные СМИ писали о кризисе 1998 года

17 августа 1998 года в России был объявлен дефолт. Курс рубля упал сразу в полтора раза. Экономический кризис усугубился политическим. Что писали об этом иностранные СМИ — в обзоре РБК

Борис Ельцин (слева) и Джордж Сорос (Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости)

Le Monde (Франция), 19 августа 1998 года

«Борис Ельцин занял Кремль всего семь лет назад в образе просто одетого человека, стоящего на танке перед Белым домом. За это время российский президент приучил мир к жестким поворотам. В пятницу, 14 августа, он громко и ясно заявил, что никогда не обесценит рубль и что Россия не приостановит выплаты по внешнему долгу. 17 августа тот же Ельцин объявил о девальвации национальной валюты и введении 90-дневного моратория по иностранным кредитам.

Естественно, все правители на планете, вынужденные принимать решения о девальвации своей валюты, знают, что об этом нельзя сообщать заранее: чтобы ограничить прибыль спекулянтов, нужно отрицать все до самой последней минуты. Однако изменение позиции Ельцина выходит за пределы простого тактического маневра. Девальвация, проведенная под давлением мощного финансово-промышленного лобби, и в том числе американского спекулянта Джорджа Сороса, вкупе с министерскими перестановками является также решением Ельцина.

Такой неожиданный поворот приводит к «вопросу Ельцина». Роль бывшего члена Коммунистической партии в проведенных реформах нельзя отрицать. Унаследовав систему, перенесшую горбачевскую революцию, он очень быстро либерализовал экономику и провел демократические реформы. Но перед лицом сильного парламента ему не удалось создать по-настоящему правовое государство и утвердиться в нем в политическом плане. Он позволил мафии расширить свое влияние, при этом огромное число бюджетников не получают зарплату».

Independent (Великобритания), 14 августа 1998 года

«Накануне мировые рынки падали после заявлений Джорджа Сороса о том, что российский рубль должен быть девальвирован. Биржевые дилеры утверждают, что слова Сороса, опубликованные в Financial Times, серьезно ударили по рынку, и без того затронутому возобновившимся кризисом в странах Дальнего Востока. После появления новостей о письме Сороса российские рынки упали более чем на 10%, вынудив власти приостановить торги на 35 минут. К концу дня потери были немного отыграны: торги закрылись на отметке 101,17 пункта, что на 6,5% ниже отметки открытия. В своем письме в Financial Times Сорос предостерегает: «Кризис на российском финансовом рынке достиг завершающей стадии. Лучшим решением было бы ввести валютное управление после умеренной девальвации от 15 до 25%».

Chicago Tribune (США), 17 августа 1998 года

«После нескольких недель суматохи на финансовом рынке Россия фактически девальвировала рубль — ожидается, что этот шаг может привести к серьезным трудностям для простых граждан. В Центральном банке заявили, что позволят рублю упасть на 34% — с 6,3 руб. за доллар до 9,5. Стоимость валюты на улицах немедленно выросла до 9,5 руб. Президент Борис Ельцин, который прервал свой короткий отпуск и вернулся в резиденцию в Подмосковье, провел встречу с премьер-министром Сергеем Кириенко. Правительству «было необходимо предпринять решительные шаги в сложившейся ситуации, и мы это сделали», заявил перед встречей Кириенко».

Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС

Repubblica (Италия), 18 августа 1998 года

«Банкротство — ключевое слово, которое произнес Сергей Кириенко. Российский премьер, поспешивший созвать пресс-конференцию в тщетной попытке успокоить настроения, использовал его при отрицании: «Мы не объявляли о банкротстве, фактически не было даже девальвации». Но абсолютно для всех международных аналитиков, американских инвестиционных банкиров и прочих экспертов, которые следят за положением дел в Москве, это было именно заявлением России о банкротстве».

The Guardian (Великобритания), 18 августа 1998 года

«Корни нынешнего российского кризиса нужно искать в процессе болезненного перехода страны к рыночной экономике после краха коммунизма. В отличие от Польши или Чехии, где произошло резкое падение объемов производства и занятости, за которыми последовал быстрый отскок, процесс экономических реформ в России был медленным и болезненным. К тому же он был слишком запоздалым. Слишком — по мнению тех, кто убежден, что только шоковая терапия свободного рынка может превратить Россию из страны с командной экономикой в современное конкурентоспособное государство».

Los Angeles Times (США), 18 августа 1998 года

«Вероятность того, что Ельцин лишится своего поста, очень высока. Его единственная надежда — формирование коалиции опытных политиков, в которую войдут в том числе коммунисты, с новой стратегией реформ. Альтернатива — приход к власти кого-то вроде отставного генерала Александра Лебедя, с абсолютно непредсказуемыми и поистине неприятными последствиями для внешней политики».

Газета «День» (Украина), 19 августа 1998 года

«Россия вернулась на несколько лет назад — пока что в экономике, но и в политике это возвращение не заставит себя ждать... Естественно, можно быть оптимистом и надеяться, что сегодняшние события научат россиян более реалистически относиться к собственным возможностям. А можно быть пессимистом и понимать, что несостоятельная в экономических преобразованиях элита всегда пытается отыграться на политике. Упал рубль? «Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей...».

Baltimore Sun (США), 20 августа 1998 года

«Было бы легко относиться с насмешкой или пренебрежением к финансовой катастрофе, которую русские навлекли на себя сами. Однако такой подход — неправильный. У России по-прежнему достаточно ядерного оружия для уничтожения Запада: стране нельзя позволить погрузиться в хаос».

Spiegel (Германия), 24 августа 1998 года

«Девальвация рубля сводит на нет единственный успех правительства Ельцина — стабильность валюты. Российский экономический кризис обрушил цены на акции во всем мире.

В течение четырех месяцев Кириенко возглавляет правительство, как выпускник, вдруг назначенный на пост школьного директора. Поэтому в народе юному премьеру придумали прозвище Киндер-Сюрприз. В прошлый понедельник Сергей Кириенко показал, что может удивлять и взрослых. Многострадальный рубль де-факто обесценился в два раза, цены на иностранные товары могут вырасти в такой же степени. Особенно это отразилось на российских городах, где половина всех продуктов и потребительских товаров поступает за счет импорта. Инфляция возвращается в Россию».

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

BBC (Великобритания), 28 августа 1998 года

«Ренационализация нефтяных компаний, которые были приобретены за небольшие деньги российскими бизнес-магнатами, может оказаться одновременно популярной и прибыльной мерой. Она может быть политически невозможной, потому что это те же самые бизнесмены (особенно Борис Березовский), что помогли Виктору Черномырдину вернуться к власти. Политическое влияние крупных бизнесменов, вероятно, защитит их от наихудших последствий кризиса, и они помогут в восстановлении страны, когда пик кризиса пройдет. Но многие россияне критикуют их за захват российских активов и уклонение от уплаты налогов. И по мере того как страна погружается в экономический кризис, вероятность предоставления кредита Международного валютного фонда ставится под сомнение, особенно в связи с тем, что отвечающий за переговоры Анатолий Чубайс вновь отправлен в отставку».