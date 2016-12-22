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Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча
Общество, 17:50
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Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча

Президентский центр Бориса Ельцина прокомментировал заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого и бывшего председателя Верховного совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова о намерении Бориса Ельцина во время августовского путча 1991 года сбежать в американское посольство.

«Два оппонента Бориса Ельцина Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов решили переписать историю, дав разным изданиям свои интервью об августовских событиях. И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова — это бессовестная ложь», — отмечается в заявлении.

В сообщении Ельцин-центра также говорится, что именно Руцкой и Хасбулатов рассматривали возможность эвакуации Ельцина в посольство США в случае начала штурма Белого дома. «Однако сам президент категорически отказался от этого», — уточнили в организации.

Ранее Руцкой в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что занимавший тогда должность главы РСФСР Борис Ельцин ушел в «трехсуточный запой» и предпринимал «неоднократные» попытки сбежать в американское посольство во время путча ГКЧП в августе 1991 года. Все три дня путча (18–20 августа) Руцкой, по его словам, «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство».

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Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил РБК, что Ельцин хотел укрыться на территории посольства США.

«Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться. [Ельцин] не просто предлагал [бежать], а уговаривал: «Давайте, а не то нас убьют, через полчаса будет штурм» — и так далее», — рассказал Хасбулатов, отметив, что он от предложения Ельцина отказался. «Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», — добавил Хасбулатов.

Ельцин и Руцкой вместе участвовали в первых выборах президента РСФСР в июне 1991 года (руководитель государства и вице-президент по закону тогда избирались парами на пятилетний срок).

18 августа 1991 года вице-президент СССР Геннадий Янаев и глава КГБ Владимир Крючков объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств. Также они объявили Янаева и.о. президента СССР. В Москве было введено чрезвычайное положение. Ельцин отказался признать законность ГКЧП, после чего перед Белым домом развернулось противостояние сторонников ГКЧП и их противников, которое завершилось 22 августа, когда ГКЧП был распущен.

В 1993 году, когда Ельцин разогнал Съезд народных депутатов и Верховный совет, Руцкой и Хасбулатов выступили против главы государства. Хасбулатов и Руцкой были задержаны, однако их отпустили по амнистии в 1994 году. 

Теги: путч , ГКЧП , Борис Ельцин
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