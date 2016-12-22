Захарова обвинила США в «выламывании рук» за сотрудничество с Ираном

Власти США «выламывают руки» странам Европы, не давая им вести выгодный бизнес с Ираном, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.
Она также назвала претензии Вашингтона к Тегерану «ширмой», за которой США хотят свести политические счеты, игнорируя при этом интересы других государств. По ее словам, Вашингтон «выламывает руки» странам Европы и препятствует их взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере.
После выхода США из ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон объявил о возобновлении санкций против Тегерана. Первый пакет ограничений начал действовать с 7 августа, второй будет введен в ноябре.
Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить вести бизнес с Ираном и пригрозил, что они «не смогут вести его с США» в случае отказа. «Я прошу лишь мира во всем мире», — писал он в Twitter.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф в ответ заявил, что мир устал от проводимой Вашингтоном односторонней политики. «Напоминание: международные отношения — это не конкурс красоты с усталыми клише о желании мира во всем мире», — написал он.