Встречная волна: почему санкции Вашингтона не изменят позицию Ирана

Экономическое давление на Исламскую Республику со стороны США приводит пока только к консолидации иранского общества и обострению отношений между Вашингтоном и Брюсселем

​Вашингтон в первой декаде августа восстановил санкции против Ирана — Тегерану запрещены операции с долларом, наказуемыми стали торговля с Ираном драгоценными металлами, любые операции в иранской национальной валюте и инвестиции в госдолг Исламской Республики. Отдельным ударом стал запрет инвестиций в иранский автомобильный сектор.

Фактически все эти меры были объявлены еще в мае, после чего Министерство финансов США дало иностранным компаниям время для планового завершения бизнеса с Тегераном. Неофициальный курс иранского риала падал начиная с апреля, а в августе слегка поднялся по отношению к доллару в ответ на решение правительства Ирана отказаться от фиксированного курса валюты и либерализовать финансовую сферу.

Указ Дональда Трампа о введении первой волны санкций против Ирана окажет скорее символический, чем реальный эффект на экономику этой страны. Однако их официальное объявление — хороший повод подвести первые итоги экономического давления США и оценить, как идет подготовка к действительно серьезным ограничительным мерам, включая запрет на торговлю нефтью, ожидаемым в ноябре. И хотя попытки сохранить интеграцию Ирана в мировую экономику и, как следствие, стимулы проявлять умеренность в региональных конфликтах и ядерной сфере пока выглядят не слишком успешными, есть поводы и для осторожного оптимизма.

Защитные меры Евросоюза

Выводя США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, президент Трамп надеялся заставить Тегеран заключить новое соглашение, устраняющее все опасения нынешней американской администрации. А отдельные ее представители, очевидно, полагают, что даже если Иран не пойдет на переговоры, внешнее давление может ускорить смену политического режима.

Оставшиеся участники соглашения опасаются, что загнанный в угол Иран может создать ядерное оружие или вступить в вооруженный конфликт с Вашингтоном. Чтобы не допустить этого, Брюссель, Москва и Пекин приняли решение защищать торговлю и инвестиции в Иран и противостоять американским санкциям в отношении своих компаний, работающих с Тегераном.

Евросоюз, торговля с которым является ключевым аргументом для сохранения иранского участия в СВПД, синхронно с американскими санкциями ввел в действие блокирующее законодательство, запрещающее европейским компаниям выполнять санкции США и позволяющее им игнорировать связанные с ними решения американских судов. Они также получили возможность требовать возмещения убытков от санкций в суде. В первую очередь это может касаться исков против компаний-поставщиков, отказывающихся выполнять контракты из-за американских санкций.

В то же время в опубликованных Европейской комиссией официальных разъяснениях содержится следующей ответ на вопрос, могут ли европейские компании подавать в суд на правительство США: в каждом конкретном случае определять, кто является ответчиком, будет суд. Однако максимально широкая формулировка позволяет взыскивать ущерб с представителей ответчика, что обеспечивает более широкий уровень защиты для европейского бизнеса. Как будет работать подобная система, можно будет понять только после первых процессов, но то, что комиссия не исключила подобную возможность, сославшись на «суверенный иммунитет» США, означает, что шансы у подобных исков есть.

Как и ожидалось, разъяснения Брюсселя не остановили крупные корпорации, продолжающие отказываться от бизнеса в Иране из опасения попасть под американские санкции. За последнее время этот список пополнили немецкая Daimler, французские PSA (Citroën, Peugeot, Opel) и Renault. Как заявила советник главы европейской дипломатии Натали Точчи, нарушение введенных ЕС защитных мер может вызвать санкции со стороны Брюсселя. Но на практике европейские государства не демонстрируют энтузиазма в отношении санкций в адрес собственных компаний, законодательство также позволяет корпорациям запрашивать исключения из новых правил.

А для средних и малых европейских фирм, ведущих бизнес с Тегераном и не имеющих активов в США, защитные меры со стороны ЕС могут быть достаточным условием для продолжения работы в Иране. Европейские правительства также открыли кредитные линии в национальной валюте для местных компаний, заинтересованных в торговле с Тегераном. Ключевым фактором здесь станет наличие европейских банков, готовых осуществлять транзакции с Ираном. Судя по заявлениям официальных лиц, эту проблему можно будет решить через открытие счетов Центрального банка Ирана в центральных банках европейских стран. Европейский комиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предположил, что немецкие сберегательные банки и кредитные союзы благодаря своей децентрализованности и отсутствию связей с США могут послужить инструментом торговли с Ираном. В свою очередь, некоторые торговые партнеры Тегерана, в первую очередь Пекин, обладают богатым опытом и финансовой инфраструктурой торговли с Ираном, не прекращавшейся даже на пике санкций.

Нефть и неопределенность

Вопросы проведения финансовых транзакций с Ираном станут еще более актуальными после 5 ноября, когда вступят в силу основные санкции США против Тегерана. Вторая волна санкций будет направлена на судоходный, судостроительный и энергетический секторы иранской экономики. Наиболее болезненными для страны станут запрет на приобретение нефти и взаимодействие с Центробанком Ирана. Но здесь же США ждет и наибольшее сопротивление со стороны мирового сообщества.

В отличие от инвестиций в автомобильный сектор закупки иранской нефти являются критически важными для импортеров: она составляет от 5% в импорте нефти для ЕС (наиболее зависимы Греция — 16% и Италия — 13%), до 49% для Турции. Многие страны не смогут просто так отказаться от иранских поставок. Понимая это, в рамках предыдущих американских санкций администрация Барака Обамы предоставляла освобождение от наказания компаниям стран, готовых постепенно снижать закупки нефти у Тегерана. Сохранится ли подобная опция, неизвестно. Минфин США в официальном руководстве упоминает возможность исключений; в то же время президент Трамп написал в своем Twitter: «Никто, ведущий бизнес с Ираном, не сможет вести бизнес с США». На этом фоне европейские нефтеперерабатывающие компании ждут разъяснений от национальных властей и ЕС, часть из них продолжает закупать иранскую нефть.

Азиатские союзники США — Япония, Южная Корея и Тайвань, — скорее всего, уступят давлению Вашингтона и откажутся от иранской нефти. В то же время Турция заявила, что продолжит покупать иранский газ, а государственный нефтетрейдер и переработчик Tüpraş сократил закупки иранской нефти, но не планирует отказываться от нее полностью. Индия, на которую приходится 23% иранского экспорта нефти, рассматривает альтернативные способы финансирования, чтобы продолжить закупки. Крупнейший покупатель иранской нефти ― Китай не только не планирует сокращать закупки иранской нефти, но может и увеличить объемы импорта, заместив ею американскую нефть, закупку которой Пекин сокращает на фоне торговой войны с Вашингтоном.

Внутренняя консолидация

В отличие от весны, когда в Тегеране обсуждали возможный выход из СВПД, сейчас этот вопрос практически снят с повестки. В день введения американских санкций призывов к выходу из соглашения не звучало ни со стороны духовенства, ни со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ни со стороны государственных телеканалов. Министр иностранных дел Джавад Зариф в интервью газете Iran Daily сказал, что Иран сможет получить от остальных участников необходимые гарантии того, чтобы остаться в соглашении, хотя и добавил, что европейским странам предстоит до ноября проделать большую работу.

На фоне усиливающегося давления на Тегеран со стороны США и их региональных союзников иранские политические элиты демонстрируют завидную консолидацию. Традиционно умеренный президент Роухани заявил, что в случае если Иран не сможет экспортировать нефть из Персидского залива, этого не сможет делать никто. Он также назвал сопротивление достойным ответом на американские санкции, вызывая ассоциации с продвигаемой верховным лидером страны концепцией «экономики сопротивления».

Представители КСИР и консервативные политики начали демонстрировать поддержку курсу президента. Открыто поддержал правительство Роухани и верховный лидер Али Хаменеи, который после ввода американских санкций сказал, что «Ирану не о чем беспокоиться».

В таких условиях прямые переговоры между президентами США и Ирана без предварительных условий — предложение президента Трампа, — выглядят маловероятными. Как показал опыт саммитов с КНДР и Россией, президент США не готов к результативным переговорам с далеко идущими последствиями. Едва ли кто-то из иранского руководства будет готов тратить политический капитал на встречу без гарантированного результата, так что Тегеран, скорее всего, постарается просто переждать оставшиеся годы президентства Дональда Трампа.