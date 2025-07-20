Axios узнал, что в Белом доме начали считать Нетаньяху «безумцем»
В Белом доме растет раздражение из-за действий премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после авиаударов по Сирии, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Нетаньяху «вышел из-под контроля», его политика становится деструктивной и способна дискредитировать усилия американского лидера по стабилизации региона.
«Биби (Биньямин Нетаньяху. — РБК) ведет себя, как безумец. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп», — заявил один из чиновников Белого дома.
Возмущение усилил также недавний обстрел израильтянами католической церкви в Газе. После этого Трамп лично позвонил Нетаньяху и потребовал объяснений: «Такое ощущение, что каждый день происходят новые инциденты. Что за чертовщина?» — передает Axios слова одного из участников обсуждений. После звонка Трампа Израиль заявил об ошибке и выразил сожаления по поводу случившегося.
14 июля Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.
Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена несколькими факторами, в том числе разоружением друзских ополченцев. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июля начала наносить удары по военной инфраструктуре сирийской армии в Эс-Сувейде, поражая базы, склады оружия, танки и боевые самолеты. На следующий день израильские ВВС атаковали Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске. По данным САНА, в результате ударов по столице погибли три человека, еще 34 получили ранения.
Трамп последовательно выражает поддержку Израилю в самых острых ситуациях. Он лично инициировал и анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном, заявил, что обе стороны обратились к нему как посреднику. Он также вовлечен в попытки урегулирования кризиса в Газе, предлагая структуру перемирия и давление на группировку ХАМАС и другие стороны для достижения соглашения.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов