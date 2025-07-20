Axios узнал, что в Белом доме начали считать Нетаньяху «безумцем»

В Белом доме считают, что Нетаньяху вышел из-под контроля и называют его поступки «сумасшедшими» после инцидента в Сирии, узнал Axios. Вашингтон опасается, что это может помешать усилиям Трампа по дипломатическому урегулированию

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

В Белом доме растет раздражение из-за действий премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после авиаударов по Сирии, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Нетаньяху «вышел из-под контроля», его политика становится деструктивной и способна дискредитировать усилия американского лидера по стабилизации региона.

«Биби (Биньямин Нетаньяху. — РБК) ведет себя, как безумец. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп», — заявил один из чиновников Белого дома.

Возмущение усилил также недавний обстрел израильтянами католической церкви в Газе. После этого Трамп лично позвонил Нетаньяху и потребовал объяснений: «Такое ощущение, что каждый день происходят новые инциденты. Что за чертовщина?» — передает Axios слова одного из участников обсуждений. После звонка Трампа Израиль заявил об ошибке и выразил сожаления по поводу случившегося.

14 июля Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена несколькими факторами, в том числе разоружением друзских ополченцев. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июля начала наносить удары по военной инфраструктуре сирийской армии в Эс-Сувейде, поражая базы, склады оружия, танки и боевые самолеты. На следующий день израильские ВВС атаковали Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске. По данным САНА, в результате ударов по столице погибли три человека, еще 34 получили ранения.

Трамп последовательно выражает поддержку Израилю в самых острых ситуациях. Он лично инициировал и анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном, заявил, что обе стороны обратились к нему как посреднику. Он также вовлечен в попытки урегулирования кризиса в Газе, предлагая структуру перемирия и давление на группировку ХАМАС и другие стороны для достижения соглашения.