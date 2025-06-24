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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно попросили его о мире

Трамп: Ирану и Израилю есть что терять, если они собьются с пути истины
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Ирану и Израилю есть что терять, если «они собьются с пути истины», уверен президент США. Глава Белого дома ранее анонсировал перемирие между ними

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» и попросили о мире. Об этом он написал в Truth Social. Глава Белого дома ранее анонсировал перемирие между сторонами.

«Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ!» — написал Трамп в соцсети.

Обе страны ждет в будущем «огромная любовь, мир и процветание», «они могут так много выиграть, но и так много потерять, если собьются с пути праведности и истины», предупредил американский лидер.

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По данным CNN, Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф пообщались с иранской стороной. Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Тегеран прекратит атаки. Тот пошел на эти условия, передает телеканал.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи утверждает, что никакого соглашения о прекращении огня с Израилем нет. Тегеран, по его словам, не будет наносить удары, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» не позднее 04:00 по тегеранскому времени (3:30 мск).

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Иран Израиль режим перемирия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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