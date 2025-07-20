Зеленский заявил о желании Украины взыскать с России $6,9 млрд

Зеленский заявил, что Киев будет добиваться от России выплаты почти в $7 млрд. Россия отказывается платить какие-либо репарации Украине

Владимир Зеленский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Украина хочет взыскать с России почти $7 млрд по искам в международных арбитражных судах, сообщил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

Он обсудил это с главой «Нафтогаза Украины» Сергеем Корецким в рамках подготовки совещания с украинскими послами. По словам Зеленского, сегодня есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд.

«Это абсолютно справедливые решения, демонстрирующие ответственность России и «Газпрома», — написал он и добавил, что идет подготовка конкретных шагов по взысканию этих средств. В понедельник, 21 июля, украинские послы получат соответствующие поручения, отметил Зеленский.

Ранее в июне «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд во исполнение решения международного арбитража в Цюрихе и пригрозил приступить к процедуре принудительного взыскания активов, если «Газпром» не выполнит это требование добровольно.

В мае 2022 года объемы поставок российского газа через Украину сократились из-за невозможности перевести все потоки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Украина прекратила прием газа через ГИС «Сохрановка», после чего «Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж. «Газпром» в свою очередь заявлял, что выполняет условия соглашения в пределах возможного в сложившихся обстоятельствах.

В 2024 году в Киеве заявили, что Россия должна возместить Украине ущерб от военных действий в размере $1 трлн. При этом украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не подпишут никакое мирное соглашение с Россией без механизма выплаты репараций. Россия последовательно отвергает подобные требования Киева. На переговорах в Стамбуле в 2025 году одним из четко обозначенных требований российской стороны стал отказ Украины от любых требований репараций.

Сегодня западные страны изучают юридические механизмы для принудительного изъятия российских активов на восстановление Украины. МИД России предупреждал, что попытки изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством.