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Военная операция на Украине ,  
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Макрон после разговора с Зеленским заявил об усилении давления на Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил о намерении усилить давление на Россию. Об этом он написал в соцсети X. Публикация французского лидера была сделана на украинском языке.

«Вместе (со странами Запада. — РБК) мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безусловного прекращения огня и начала переговоров ради справедливого и прочного мира», — отметил президент Франции.

По словам Макрона, поддержка Украины остается приоритетом для Франции и ее партнеров. Он напомнил, что на саммите Коалиции желающих, прошедшем 17 июля при участии 30 стран и США, участники подтвердили готовность продолжать помощь украинской стороне.

Президент Франции также приветствовал новый пакет санкций Евросоюза против России, назвав его беспрецедентным.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Зеленский ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора 18 июля обсудил с Макроном поставки ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, финансирование производства дронов-перехватчиков и обучение пилотов французского многоцелевого истребителя Mirage.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции обстановку на передовой, «первоочередные оборонные нужды Украины» и работу «коалиции желающих».

Макрон ранее заявил, что на Украине необходимо разместить несколько тысяч миротворцев, которые будут заниматься подстраховкой резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта. При этом страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что появление войск стран НАТО на территории Украины неприемлемо. Глава МИДа Сергей Лавров назвал план отправки миротворцев в зону военной операции продолжением «науськивания» Киева на войну против России.

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Плугина Ирина
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Россия Франция Украина
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Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
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политик, президент Украины
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