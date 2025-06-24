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Политика ,  
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«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что направила «Газпрому» требование о взыскании $1,37 млрд во исполнение решения международного арбитража в Цюрихе.

Сообщение об этом опубликовано на сайте «Нафтогаза».

«Группа «Нафтогаз» немедленно направляет платежное требование к «Газпрому» о взыскании 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что в затребованную сумму вошли долг за транзит газа через Украину по соглашению 2019 года, штрафные санкции и компенсация расходов на юристов.

В «Нафтогазе» пригрозили, что если «Газпром не выполнит это требование добровольно, то компания приступит к процедуре принудительного взыскания активов «Газпрома».

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