«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что направила «Газпрому» требование о взыскании $1,37 млрд во исполнение решения международного арбитража в Цюрихе.
Сообщение об этом опубликовано на сайте «Нафтогаза».
«Группа «Нафтогаз» немедленно направляет платежное требование к «Газпрому» о взыскании 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что в затребованную сумму вошли долг за транзит газа через Украину по соглашению 2019 года, штрафные санкции и компенсация расходов на юристов.
В «Нафтогазе» пригрозили, что если «Газпром не выполнит это требование добровольно, то компания приступит к процедуре принудительного взыскания активов «Газпрома».
Материал дополняется
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года