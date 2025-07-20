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Война санкций ,  
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Путин предупредил о риске утраты Россией суверенитета из-за нефти и газа

Путин: Россия может утратить суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Сюжет
Война санкций
По словам Путина, с 1990-х ему предлагали закупать автомобили за рубежом и свернуть российский автопром. Однако, если все покупать за доходы от нефти и газа, можно утратить конкурентоспособность, а после — суверенитет, считает он
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать все за нефтегазовые доходы. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин.

Так президент ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин отметил, что сторонники этого мнения предлагают отказаться от собственного производства и закупать автомобили за рубежом.

Великобритания понизила потолок цен на российскую нефть
Финансы
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Путин признал, что это мнение было распространено еще в середине девяностых. Он рассказал, что, еще когда был председателем правительства (Путин занимал пост премьера в 1999–2000 и в 2008–2012 годах), дискутировал с коллегами по этому поводу.

«Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — заявил Путин.

Он указал, что есть и «обратная сторона медали», а также фактор технологической независимости. Пока одни страны производят, другие потребляют, и товаров, о которых может идти речь в этом ключе, очень много, пояснил глава государства.

Доля углеводородов в российском экспорте еще в 2020 году впервые упала ниже 50% на фоне низких цен на нефть. По итогам 2023 года доля экспорта в целом в структуре российской экономики статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%. В ЦБ поясняли, что экспорт товаров уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле 2025 года сказал, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа — доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляла всего четверть. Согласно предварительной оценке Минфина, по итогам первого квартала 2025 года нефтегазовые доходы России составили 2,64 трлн руб., что на 9,8% меньше показателей аналогичного периода 2024-го.

Страны Запада после начала военной операции на Украине ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора. Только в рамках последнего, 18-го пакета санкций Евросоюз снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, так же поступила Великобритания.

Нефтяные цены ускорили снижение с начала апреля на фоне введения торговых пошлин США, а также неожиданного решения ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее. Кроме того, на цены впоследствии повлиял конфликт Израиля и Ирана.

В апреле цена российской нефти Urals упала ниже $50 впервые с июня 2023 года. Сейчас стоимость барреля составляет порядка $65,5. Минфин в марте сообщил, что ожидает среднюю цену нефти в 2025 году ближе к $60 за баррель вместо заложенных в бюджет $70. Оценка Минэкономразвития еще ниже — $56 за баррель.

Европейские страны также сократили объемы закупок российского газа, а Брюссель представил поэтапный план отказа от энергоносителей из России. Были подорваны ветки трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Москва планировала поставлять газ в Европу. Российские власти подчеркивали, что экономика страны адаптировалась к санкциям, а попытки обрушить ее провалились.

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Владимир Путин
политик, президент России
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