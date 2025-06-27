Путин на прогнозы обвала экономики ответил словами «сами скоро сдохнут»

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Президент России Владимир Путин, комментируя негативные западные прогнозы о будущем экономики России, заявил, что они «сами скоро сдохнут».

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Путин напомнил, что в России рост экономики составил 4,3% в 2024 году, в 2023 году — 4,1%.

В мае эксперты Стокгольмского института переходной экономики (SITE) заявили, что риск краха российской экономики растет с каждым месяцем, пока Россия продолжает военную операцию на Украине. Ситуацию также ухудшают санкции, сказали в институте.

О том, что в российской экономике происходит «плановое охлаждение», осуществляемое ЦБ, что не является рецессией, заявил 26 июня министр финансов Антон Силуанов.