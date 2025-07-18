Великобритания понизила потолок цен на российскую нефть
Великобритания присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен на российскую нефть. Он также будет снижен с $60 до $47,6 за баррель, следует из сообщения Минфина страны.
«Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», — заявила министр финансов страны Рейчел Ривс.
Ранее такое же решение принял ЕС. В Европе также запретили импорт нефтепродуктов из сырой российской нефти из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.
Также Европа ввела полный запрет на операции с «Северными потоками». Ограничения введены на поставку товаров и услуг для их обслуживания. Это предотвратит любое завершение, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов, сообщал ЕС.
Под европейские санкции также попали 14 физлиц и 41 юрлицо, среди которых РФПИ.
Россия считает западные ограничения незаконными. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ рассчитывает, что европейские страны перейдут к диалогу вместо раскручивания санкций. Пакет санкций может «изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати», заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов