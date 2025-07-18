Великобритания понизила потолок цен на российскую нефть

Аналогичный потолок приняли и в ЕС — он составит $47,6 за баррель. Россия считает западные санкции незаконными

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Великобритания присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен на российскую нефть. Он также будет снижен с $60 до $47,6 за баррель, следует из сообщения Минфина страны.

«Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», — заявила министр финансов страны Рейчел Ривс.

Ранее такое же решение принял ЕС. В Европе также запретили импорт нефтепродуктов из сырой российской нефти из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Также Европа ввела полный запрет на операции с «Северными потоками». Ограничения введены на поставку товаров и услуг для их обслуживания. Это предотвратит любое завершение, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов, сообщал ЕС.

Под европейские санкции также попали 14 физлиц и 41 юрлицо, среди которых РФПИ.

Россия считает западные ограничения незаконными. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ рассчитывает, что европейские страны перейдут к диалогу вместо раскручивания санкций. Пакет санкций может «изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати», заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев.