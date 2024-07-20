Один из главных спонсоров демократов отказал в поддержке кампании Байдена

По мнению Морица, Байден может либо «обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени». Миллиардер приостановил пожертвования не только ему, но и всей Демократической партии

Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц отказался спонсировать предвыборную кампанию действующего главы государства Джо Байдена и призвал того выйти из гонки, сообщает NYT со ссылкой на электронную переписку с предпринимателем.

В первом письме в редакцию миллиардер заявил, что у Байдена «есть выбор — тщеславие или добродетель».

«Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», — написал Мориц.

В последующем письме бизнесмен сообщил, что приостановил выделение средств не только Байдену, но и всей Демократической партии.

«Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на призывы демократов по сбору средств», — подчеркнул он.

Мориц выделил $7,8 млн на предвыборную кампанию Байдена в избирательном цикле 2024 года, отмечает The New York Times со ссылкой на данные федеральных властей. Большая часть этих средств ($6,8 млн), ушла организации American Bridge PAC, которая размещала рекламу, дискредитирующую конкурента Байдена, кандидата от республиканцев Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах. Еще $1 млн Мориц выделил комитету политического действия Lincoln Project, также выступающему с критикой Трампа.

Майкл Мориц — американский миллиардер и венчурный капиталист, писатель и бывший репортер журнала Time, один из самых известных инвесторов Кремниевой долины. Бывший член совета директоров Google, автор книги о Стиве Джобсе «Маленькое королевство» (1984), рассказывающей о годах основания Apple. Forbes оценивает состояние Морица в $6.1 млрд по состоянию на 20 июля.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. В последние дни с ними выступила группа из более чем 30 сенаторов и членов палаты представителей американского конгресса, передает Politico. По информации ABC, такую же точку зрения в личной беседе с Байденом выразил лидер демократов в сенате Чак Шумер, то же самое сделалабывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорили источники CNN.

Имя кандидата от Демократической партии должно быть объявлено на партийном съезде, в Чикаго, который пройдет 19–22 августа. Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября. Байден публично отказывался снимать свою кандидатуру, однако, как сообщили источники Newsmax, он решил оставить выбор кандидата партийному съезду.