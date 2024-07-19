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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, когда Трамп и Зеленский поговорят по телефону

Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп 19 июля проведет телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Этот разговор станет первым с тех пор, как Трамп покинул пост президента США в 2021 году.

Ранее Зеленский заявил, что в случае переизбрания Трампа сотрудничество с США будет тяжелым, но Киев «трудолюбив». 

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Политика
Владимир Зеленский

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы разрешить конфликт на Украине за 24 часа, если бы вновь стал президентом США. По его словам, он потребовал бы заключить сделку, заявив российской стороне, что в противном случае США дадут Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было».

Зеленский назвал эту идею опасной, а Кремль допустил, что у США действительно есть возможность быстро решить конфликт.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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