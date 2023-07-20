Швеция и Ирак осудили нападение на посольство в Багдаде

Министерство иностранных дел Ирака осуждает нападение на посольство Швеции в Багдаде и его поджог, следует из заявления, опубликованного в телеграм-канале иракского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Ирака дало указание компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента и установить лиц, виновных в этом акте, и привлечь их к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

МИД Швеции также осудило произошедшее и указало на необходимость защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей, отметив, что все сотрудники шведского посольства находятся в безопасности.

Нападение на шведское посольстве в Ираке произошло в ночь на 20 июля. Сотни нападавших ворвались в здание дипмиссии и подожгли его. В ответ иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих. Как пишет Reuters, протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.

Поводом для нападения стало разрешение шведской полиции на проведение акции с сожжением Корана и иракского флага. Акция была запланирована на четверг 20 июля, она должна пройти возле посольства Ирака в Стокгольме. Как передавал шведский телеканал TV4, акцию должны провести те же два человека, которые сожгли Коран возле мечети в Стокгольме в июне.