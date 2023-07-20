Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

Утром 20 июля власти Крыма сообщили об ударе беспилотника на северо-западе полуострова. При ударе поселка Раздольное погибла девочка-подросток. Также были повреждены четыре административных здания: детский центр, дом культуры, мебельный магазин и ресторан.

В поселке было ограничено движение автомобилей.