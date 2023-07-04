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МВД сообщило, как будет забирать права на вождение за неявку в военкомат

МВД утвердило приказ об ограничении прав на управление автомобилем за неявку в военкомат
Решение об ограничении прав на управление авто за неявку в военкомат будет внесено в единый реестр воинского учета, затем в течение суток оно поступит в базу ГИБДД
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля в «Российской газете», он вступает в силу 11 июля.

Согласно документу решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Как ранее писал Autonews, поводом для отмены, помимо явки в военкомат, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.

Приказ МВД был разработан в начале июня. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с Autonews допускал, что, если автомобилист с временно недействительным водительским удостоверением сядет за руль, ему грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП за вождение без прав грозит штраф 30 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Осенью 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета». Появление реестра военнообязанных было предусмотрено поправками в законодательство, которые он утвердил 14 апреля. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток и вводит ограничения для тех, кто не пришел в военкомат. Помимо управления транспортом, это может быть запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что реестр заработает к осеннему призыву. Обычно он проводится с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации сроки начала призыва сдвинули на 1 ноября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД Автомобили вождение военкомат повестка водительские права
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