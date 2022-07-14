Более 300 жителей Новой Каховки попросили помочь с восстановлением жилья

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки более 300 жителей Новой Каховки в Херсонской области Украины обратились за помощью в восстановлении жилья после обстрелов, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-24», трансляция шла во «ВКонтакте».

Он отметил, что после вчерашних ударов инфраструктура 50-тысячного города особо не пострадала, так как большинство ракет сбила система противовоздушной обороны. Ущерб получил только Новокаховский колледж — выбиты окна и двери.

Однако предыдущие обстрелы были более серьезными, и временные власти получили заявления с просьбой о восстановлении именно тогда.

«Некоторые дома частные полностью уничтожены. Часть многоэтажных зданий, — предстоит оценить ущерб, возможно, что их нужно будет снести, на их месте будем строить новые», — сказал Леонтьев.

11 июля ВСУ нанесли удар по складам с боеприпасами в Новой Каховке, сообщало Министерство обороны Украины. Однако Леонтьев сделал заявление, что удар пришелся по складам с селитрой. Его заместитель Катерина Губарева сообщила, что украинские военные вели обстрел из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным временной администрации, при ударе погибли пять человек, пострадали 90, пропали без вести минимум семь. Глава пророссийской администрации заявил, что повреждения получили сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Повреждены школы, детские сады, больница и храмы. Часть жителей остались без электроэнергии.

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13 июля ВСУ нанесли удар по двум пунктам управления войск и посадочной площадке в Новой Каховке, сообщило оперативное командование «Юг» Минобороны Украины. Российские системы ПВО сбили пять ракет, заявил пресс-секретарь временной администрации Сергей Мороз.