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МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет

МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет системой ПВО

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Системы противовоздушной обороны перехватили ракеты в Херсонской области, передает в Telegram МВД новой администрации региона. Ведомство опубликовало видео, на котором видна вспышка в небе, похожая на перехват целей.

Ранее представитель украинского оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары, передало «Суспільне Херсон».

Пророссийские власти Херсона пообещали усилить ПВО после обстрелов
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Фото:РИА Новости

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. С тех пор в регионе появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами, которые говорят о планах провести референдум по вступлению в состав России. Украинские власти заявили о планах вернуть область под свой контроль.

В ВГА Херсонской области сообщили о еще одном обстреле Новой Каховки
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

11 июля ВСУ нанесли удар по складам в Новой Каховке. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявлял, что под обстрел попали склады с селитрой. По его данным, погибли пять человек, еще 90 пострадали, семь пропали без вести, повреждения получили сотни домов и десятки объектов инфраструктуры.

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Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что новые власти области усилят систему ПВО на фоне участившихся обстрелов.


 

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ПВО ракеты Херсонская область
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