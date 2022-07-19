МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет
Системы противовоздушной обороны перехватили ракеты в Херсонской области, передает в Telegram МВД новой администрации региона. Ведомство опубликовало видео, на котором видна вспышка в небе, похожая на перехват целей.
Ранее представитель украинского оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары, передало «Суспільне Херсон».
Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. С тех пор в регионе появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами, которые говорят о планах провести референдум по вступлению в состав России. Украинские власти заявили о планах вернуть область под свой контроль.
11 июля ВСУ нанесли удар по складам в Новой Каховке. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявлял, что под обстрел попали склады с селитрой. По его данным, погибли пять человек, еще 90 пострадали, семь пропали без вести, повреждения получили сотни домов и десятки объектов инфраструктуры.
Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что новые власти области усилят систему ПВО на фоне участившихся обстрелов.