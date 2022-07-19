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В Херсоне усилили зенитную оборону после удара ВСУ по мосту через Днепр

Антоновский мост через Днепр
Антоновский мост через Днепр (Фото: Wikimedia Commons)

В находящейся под контролем России Херсонской области усилят систему ПВО, защищающую пострадавший от обстрелов Антоновский мост через Днепр, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

«Сейчас усиливается система ПВО относительно моста, паники в городе никакой нет, люди никуда не разбегаются», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

19 июля Стремоусов сообщил, что украинские военные нанесли точечный удар по посту из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных из США. В результате в конструкции образовались «четыре отверстия», одно метр в диаметре, остальные — 20–30 см. В администрации уточнили, что всего по Херсону выпустили шесть ракет.

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В результате никто не пострадал, жилые микрорайоны не были повреждены.

Антоновский автомобильно-пешеходный мост соединяет предместье Херсона поселок Антоновка с городом Алёшки. Его общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м. Это единственный мост через Днепр в районе города.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. В регионе появились пророссийские военно-гражданские администрации, их члены говорят о планах провести референдум о вступлении региона в состав России.

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