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Торгпред России сообщил, что Финляндия ограничила покупку земли

Торгпред России Логинов: Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами
Страна ужесточила действовавшее с 2020 года правило, что люди, которые не являются гражданами ЕС, должны получать лицензию Минобороны при покупке земли. Теперь эту норму дополнили: ведомство может узнавать происхождение средств
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС

Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе для россиян, сообщил «РИА Новости» торгпред России в стране Антон Логинов.

«Под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — сказал он.

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Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

По словам Логинова, с 2020 года для приобретения земли людьми, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, в которых 10% и более принадлежат лицам из не входящих в ЕС стран, должны получать лицензию от Минобороны. В этом году в эту процедуру внесли изменения. В частности, Минобороны получило право устанавливать происхождение средств, на которые куплен участок, пояснил торгпред.

В конце июня финское издание Ilta Sanomat сообщило, что российский покупатель намеревался приобрести пустующую недвижимость недалеко от аэропорта Рованиеми в Лапландии. Но поскольку продажа недвижимости и участков в непосредственной близости от аэропортов считается потенциально сопряженной со стратегическими военными рисками, Минобороны Финляндии ее заблокировало, отмечала газета.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В мае ЕС планировал в рамках шестого пакета санкций приостановить все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью на территории входящих в него стран, писал Bloomberg. Такое предложение выдвигала Еврокомиссия. Однако позднее Евросоюз исключил этот запрет из последнего варианта санкционного пакета, против этой меры возражал Кипр, указало агентство.

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