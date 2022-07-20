Торгпред России сообщил, что Финляндия ограничила покупку земли
Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе для россиян, сообщил «РИА Новости» торгпред России в стране Антон Логинов.
«Под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — сказал он.
По словам Логинова, с 2020 года для приобретения земли людьми, которые не являются гражданами ЕС, и компаниями, в которых 10% и более принадлежат лицам из не входящих в ЕС стран, должны получать лицензию от Минобороны. В этом году в эту процедуру внесли изменения. В частности, Минобороны получило право устанавливать происхождение средств, на которые куплен участок, пояснил торгпред.
В конце июня финское издание Ilta Sanomat сообщило, что российский покупатель намеревался приобрести пустующую недвижимость недалеко от аэропорта Рованиеми в Лапландии. Но поскольку продажа недвижимости и участков в непосредственной близости от аэропортов считается потенциально сопряженной со стратегическими военными рисками, Минобороны Финляндии ее заблокировало, отмечала газета.
В мае ЕС планировал в рамках шестого пакета санкций приостановить все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью на территории входящих в него стран, писал Bloomberg. Такое предложение выдвигала Еврокомиссия. Однако позднее Евросоюз исключил этот запрет из последнего варианта санкционного пакета, против этой меры возражал Кипр, указало агентство.