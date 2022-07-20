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Kyodo узнало о планах похорон Синдзо Абэ

Kyodo узнало о планах похоронить Синдзо Абэ 27 сентября в Токио на арене «Будокан»

Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения 8 июля, пройдут 27 сентября на арене «Будокан» (зал боевых искусств) в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным издания, арена «Будокан» рассматривается в качестве основной площадки. При этом окончательное решение правительство примет до конца текущей недели. Все расходы на организацию похорон государство возьмет на себя.

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Издание отмечает, что в последний раз государственные похороны премьер-министра проводились в Японии в 1967 году. Тогда хоронили Сигэру Ёсида, который был премьером с 1946 по 1954 годы. Он вошел в историю как человек, при котором Япония восстановилась после поражения во Второй Мировой войне.

Утром 8 июля бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара в поддержку правящей Либерально-демократической партии. По словам медиков, 67-летний политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.

Подозреваемого в нападении 41-летнего Тэцую Ямагами задержали на месте происшествия, у него изъяли самодельное оружие. Он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. По словам задержанного, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, поэтому и решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой.

Похороны Абэ состоялись 12 июля. Машина с его телом проехала по Токио, чтобы жители страны могли с ним попрощаться.

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