Путин связал ошибки ЕС с пренебрежением традиционными источниками энергии

Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на возобновляемые источники, заявил президент России, назвав европейские страны «большими специалистами в области нетрадиционных отношений»

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытке переложить ответственность за свои ошибки в сфере энергетики на «Газпром», назвав эти действия необоснованными. Об этом он заявил по итогам рабочего визита в Иран.

В то же время сама Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники, указал он.

«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и все», — сказал Путин.

Он заверил, что «Газпром» готов «качать столько, сколько нужно».

Европейцы из-за санкций по газопроводу «Ямал — Европа» только проиграли, убежден глава государства. В мае Россия ввела ответные санкции против Европы, под которые попали польская EuRoPol GAZ, владеющая участком газопровода Ямал — Европа, идущим через Польшу, а также бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania. В результате «Газпром» перестал качать газ через польский участок трубопровода.

Путин также напомнил о решении о решении Украины остановить прокачку российского газа через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков», сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Читайте на РБК Pro Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах Инструкции Pro Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить Статьи Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции

В начале июня Путин заявлял, что Запад завышал возможности возобновляемых источников энергии и принижал значимость традиционных видов энергии, в первую очередь углеводородов. «Это в перспективе, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме и должного качества и по нужным ценам», — отмечал он.

Позднее президент указывал, что западные страны «все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов», а сейчас вновь обращаются к угольной энергетике. В ЕС решили вернуться к этому топливу в попытке заменить российские энергоносители.