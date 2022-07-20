Путин связал ошибки ЕС с пренебрежением традиционными источниками энергии
Президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытке переложить ответственность за свои ошибки в сфере энергетики на «Газпром», назвав эти действия необоснованными. Об этом он заявил по итогам рабочего визита в Иран.
В то же время сама Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники, указал он.
«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и все», — сказал Путин.
Он заверил, что «Газпром» готов «качать столько, сколько нужно».
Европейцы из-за санкций по газопроводу «Ямал — Европа» только проиграли, убежден глава государства. В мае Россия ввела ответные санкции против Европы, под которые попали польская EuRoPol GAZ, владеющая участком газопровода Ямал — Европа, идущим через Польшу, а также бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania. В результате «Газпром» перестал качать газ через польский участок трубопровода.
Путин также напомнил о решении о решении Украины остановить прокачку российского газа через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков», сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
В начале июня Путин заявлял, что Запад завышал возможности возобновляемых источников энергии и принижал значимость традиционных видов энергии, в первую очередь углеводородов. «Это в перспективе, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме и должного качества и по нужным ценам», — отмечал он.
Позднее президент указывал, что западные страны «все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов», а сейчас вновь обращаются к угольной энергетике. В ЕС решили вернуться к этому топливу в попытке заменить российские энергоносители.