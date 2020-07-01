США выведут из Германии 9,5 тыс. своих военнослужащих

США планируют вывести из Германии 9,5 тыс. военнослужащих. Как сообщил в своем Twitter официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали американского президента Дональда Трампа о планах передислокации указанного числа военнослужащих из ФРГ.

В Минобороны считают, что это позволит «сдерживать Россию».

«Это предложение, которое было одобрено, не только отвечает распоряжению президента, оно также усилит сдерживание России», — говорится в сообщении.

В июне Трамп заявил о намерении сократить численность американских войск в Германии «примерно наполовину», до 25 тыс. человек. По его словам, европейская страна задолжала НАТО «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — сказал он.