Уволилась глава «банковского» отдела следственного главка МВД по Москве

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Полина Цыпина уволилась, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию об увольнении подтвердил собеседник РБК в столичном главке МВД.
Один из собеседников «РИА Новости» отметил, что увольнение совпало по времени с арестом Кирилла Черкалина, главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ, и двух отставных полковников службы. При этом другой источник агентства утверждает, что Цыпина решила уволиться после того, как стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина.
РБК направил запрос в ГСУ ГУ МВД России по Москве.
В конце апреля Чекалина арестовали в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — его предшественник на посту главы 2-го отдела Дмитрий Фролов, оперативник Андрей Васильев, а также экс-руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. По версии следствия, сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования вынудили Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».