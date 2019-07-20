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Уволилась глава «банковского» отдела следственного главка МВД по Москве
После ареста руководителя 2-го отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина по делу о хищении Главное следственное управление столичного ГУ МВД покинула руководитель «банковского» отдела Полина Цыпина
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Полина Цыпина уволилась, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию об увольнении подтвердил собеседник РБК в столичном главке МВД.

Один из собеседников «РИА Новости» отметил, что увольнение совпало по времени с арестом Кирилла Черкалина, главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ, и двух отставных полковников службы. При этом другой источник агентства утверждает, что Цыпина решила уволиться после того, как стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина.

РБК направил запрос в ГСУ ГУ МВД России по Москве.

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В конце апреля Чекалина арестовали в рамках дела о хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — его предшественник на посту главы 2-го отдела Дмитрий Фролов, оперативник Андрей Васильев, а также экс-руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. По версии следствия, сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования вынудили Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».

Цыпина работает в московском следствии с 2005 года, отмечает агентство. Сначала она была следователем одного из территориальных отделов, а позже возглавила экономический отдел следственной части ЮЗАО.

В интервью газете «Петровка, 38» в апреле 2017 года она рассказывала, что ее отдел в ГСУ ГУ МВД занимается в том числе преступлениями, связанными с хищениями средств и активов банков. «Наша задача — изобличить и привлечь к уголовной ответственности виновных, а также принять меры к отысканию похищенного с целью возмещения ущерба потерпевшим», — говорила она.

Авторы: Константин Нагаев, Дмитрий Серков
При участии: Екатерина Костина
Теги: ГУ МВД, Москва, увольнение
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