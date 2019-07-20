Уволилась глава «банковского» отдела следственного главка МВД по Москве

После ареста руководителя 2-го отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина по делу о хищении Главное следственное управление столичного ГУ МВД покинула руководитель «банковского» отдела Полина Цыпина

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Полина Цыпина уволилась, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию об увольнении подтвердил собеседник РБК в столичном главке МВД.

Один из собеседников «РИА Новости» отметил, что увольнение совпало по времени с арестом Кирилла Черкалина, главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ, и двух отставных полковников службы. При этом другой источник агентства утверждает, что Цыпина решила уволиться после того, как стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина.

РБК направил запрос в ГСУ ГУ МВД России по Москве.