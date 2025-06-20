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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации

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ПМЭФ-2025
С точки зрения социальной справедливости приватизация в 1990-х была «далеко не лучшим решением», сказал Путин. Но забрать все назад будет «еще худшим решением», заявил он. Он предложил выработать сроки давности по этим решениям

Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации
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В России в ходе приватизации в 1990-х годах было «много допущено несправедливости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

«Там, за 1 рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы», — сказал Путин. Президент сказал, что об этом говорил на встречах с бизнесом. Он добавил, что «с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения», но «еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать».

«Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь», — сказал президент.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос модератора сессии о том, что существуют «определенные опасения относительно национализации». «Кажется, что мы видим определенные шаги по национализации», — добавил модератор. «Не так давно я читал о том, что один аэропорт был выкуплен или даже просто национализирован по решению суда у частного владельца в пользу государства, — как вы видите, эти две тенденции могут влиять на скорость восстановления государства?» — спросил модератор.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
Бизнес
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Путин на это ответил, что «национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет». Он добавил, что «тот случай, о котором вы сказали, речь, насколько я понимаю, об аэропорте Домодедово в Москве. Там, простите за моветон, возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — сказал Путин.

На прошлом ПМЭФ, в 2024 году, Путин поддержал идею об ограничительных линиях при национализации. «Здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии, и мы об этом с представителями бизнеса говорим, обсуждаем», — говорил президент.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Как писал РБК в январе, поправки в ст. 42 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» направлены на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину.

Путин поддержал идею ограничить национализацию на уровне закона
Экономика
Владимир Путин

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