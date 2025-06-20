Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации

С точки зрения социальной справедливости приватизация в 1990-х была «далеко не лучшим решением», сказал Путин. Но забрать все назад будет «еще худшим решением», заявил он. Он предложил выработать сроки давности по этим решениям

Video

В России в ходе приватизации в 1990-х годах было «много допущено несправедливости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

«Там, за 1 рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы», — сказал Путин. Президент сказал, что об этом говорил на встречах с бизнесом. Он добавил, что «с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения», но «еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать».

«Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь», — сказал президент.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос модератора сессии о том, что существуют «определенные опасения относительно национализации». «Кажется, что мы видим определенные шаги по национализации», — добавил модератор. «Не так давно я читал о том, что один аэропорт был выкуплен или даже просто национализирован по решению суда у частного владельца в пользу государства, — как вы видите, эти две тенденции могут влиять на скорость восстановления государства?» — спросил модератор.

Путин на это ответил, что «национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет». Он добавил, что «тот случай, о котором вы сказали, речь, насколько я понимаю, об аэропорте Домодедово в Москве. Там, простите за моветон, возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — сказал Путин.

На прошлом ПМЭФ, в 2024 году, Путин поддержал идею об ограничительных линиях при национализации. «Здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии, и мы об этом с представителями бизнеса говорим, обсуждаем», — говорил президент.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Как писал РБК в январе, поправки в ст. 42 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» направлены на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину.