Бизнес предложил убрать «неопределенность» в спорах по приватизации 90-х

РСПП разработал законопроект, уточняющий исчисление сроков давности при спорах о деприватизации, и направил его в правительство. Вместе с экспертами РБК разбирался в деталях и последствиях предлагаемого подхода

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Поправки в ст. 42 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» есть у РБК, их подлинность подтвердил источник в союзе. По его словам, законопроект направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину.

Принятие поправок позволит «обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества, стабильность гражданского оборота и устранение правовой неопределенности в вопросах порядка обращения в суд с требованиями об изъятии приватизированного имущества», указано в пояснительной записке.

Документ разработан по поручению президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов в декабре 2024 года. Как ранее писал РБК, поручение предписывает правительству совместно с РСПП рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» в делах о нарушениях при приватизации в срок до 1 апреля 2025 года.

Поручение должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда (КС) от 31 октября 2024 года, следует из пояснительной записки. Тогда суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений, и постановил, что по таким делам сроков давности быть не должно. Однако бессрочность возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации, постановил КС. «Тем самым Конституционный суд фактически подтвердил необходимость руководствоваться сроками исковой давности при рассмотрении исков об оспаривании приватизации», — интерпретирует РСПП в пояснительной записке.

РБК направил запрос в аппарат правительства.

Обозначить точку отсчета

В настоящее время практика рассмотрения дел об оспаривании приватизации по-прежнему противоречивая — как в части применения сроков исковой давности, так и в части видов требований, с которыми органы прокуратуры обращаются в суды, указано в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим требуется уточнить действующее законодательство, урегулировав порядок обращения взыскания на имущество, приватизированное с нарушением закона.

Так, РСПП предлагает дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») закона «О приватизации» следующими положениями.

Конкретизация момента отсчета срока давности

В законопроекте эта новелла сформулирована так: «Десятилетние сроки исковой давности, установленные п. 1 ст. 181 и п. 2 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, исчисляются со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации».

На сегодняшний день в законе «О приватизации» нет упоминания о том, с какого момента должен отсчитываться срок давности по таким делам, говорил РБК глава РСПП Александр Шохин. «Если мы напишем, с какого момента начинается отсчет — он начинается с момента внесения в регистрационные документы новых титулов собственности либо с момента подписания соглашения о смене собственника, — вот тогда у нас будет четкое понимание для судов в том числе», — отмечал он, называя предлагаемую поправку «буквально технической».

В общем случае, согласно ст. 196 и 200 Гражданского кодекса, срок давности исчисляется с момента, когда лицо, чье право нарушено (или в интересах которого предъявлено требование), узнало или должно было узнать о нарушении: этот срок составляет три года — но в любом случае не более десяти лет с момента нарушения права.

Бизнесмены видят в вынесенных решениях суда по подобным делам нарушение стабильности гражданского оборота, так как любой из собственников имущества, которое имеет след приватизации, не может быть уверен, что его права не будут оспаривать в суде даже спустя три года или десять лет с момента приобретения им имущества, отмечает партнер Novator Legal Group Александр Катков.

В любых делах с участием государственных органов сегодня встает вопрос о том, как считать срок исковой давности, говорит советник Orchards Азат Ахметов. Суды исчисляют срок исковой давности с момента окончания проверки и фактического обнаружения текущим руководством госоргана основания для обращения с иском в суд. «Эта проблема касается не только исков прокуратуры. Она крайне распространена, например, и в исках об изъятии земель лесного фонда, в которых срок давности также считают с момента, когда Рослесхоз провел проверку и обнаружил факты наложений лесов на участки иных категорий, которые десятилетиями стоят на кадастровом учете и права на которые учтены в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости)», — подчеркивает он.

По мнению эксперта, эта проблема не должна решаться изменением законодательства — скорее это поле для работы Верховного суда, который мог бы поправить практику изданием соответствующих разъяснений.

Не учитывать аргументы о нематериальном

Оговорка про нематериальные блага

РСПП также предлагает прописать в законе следующее положение: «Наличие в исковом заявлении доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не является основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации, об обращении имущества в государственную собственность и иным имущественным требованиям, связанным со сделками приватизации».

Ст. 208 Гражданского кодекса (ГК) выводит из-под действия исковой давности «требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ». Генпрокуратура в своих аргументах по деприватизации, как следовало из сообщений представителей защищающихся сторон, использовала в том числе ссылку на нематериальные блага как способ преодолеть сроки давности. Например, представитель интересов Ивановского завода тяжелого станкостроения высказывал мнение, что «квалификация акций и долей в качестве «нематериальных благ» является фундаментальной юридической ошибкой».

Конституционный суд в своем постановлении разъяснил, что иск о взыскании имущества или признании права собственности не может быть иском о защите нематериальных прав, указано в пояснительной записке к подготовленному РСПП законопроекту. Поскольку требование прокурора состоит именно в обращении конкретного имущества, находящегося у частного лица, в доход Российской Федерации, нормы ст. 208 ГК РФ к нематериальным благам на такие отношения не распространяются, аргументируют в союзе.

Даже если законопроект будет принят в подготовленной РСПП редакции, есть основания полагать, что в случае необходимости для обхода сроков давности вместо ссылки на «защиту неимущественных прав и иных нематериальных благ», как это делалось ранее, прокуратура в подобных делах будет ссылаться на наличие коррупционной составляющей при реализации приватизационной сделки, предупреждает ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков.

Заблокировать оспаривание

Предложения РСПП на данном этапе выглядят «немного идеалистично»: большинство сделок приватизации, к которым у общества и государства могут быть вопросы, было совершено в 1990-х годах, и в текущей редакции законопроект блокирует их оспаривание по мотиву истечения срока исковой давности, рассуждает Ахметов. Государство может пойти на такой шаг, если придет к выводу, что все несправедливые итоги приватизации уже эффективно пересмотрены по искам прокуратуры, добавляет Рыженков.

Есть и другая проблема юридического характера, связанная с тем, что норма о десятилетнем объективном сроке исковой давности появилась в российском ГК относительно недавно — в 2013 году, говорит эксперт. «До этого никакого десятилетнего срока не было, а были только общие и специальные сроки исковой давности. При этом появившиеся в 2013 году правила исчисления сроков применялись лишь к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года. РСПП же предлагает применять новый десятилетний срок исковой давности ко всем без исключения приватизационным сделкам», — указывает Ахметов.

Принятие такого законопроекта не поможет лицам, которые уже проиграли дела по искам прокуратуры, в пересмотре таких решений, полагает Рыженков. Действующее законодательство не содержит возможности пересмотра вступивших в законную силу решений суда по гражданским делам в связи с внесением изменений в законодательство. На возможность пересмотра может быть указано в самом законе, но в предложенном РСПП проекте такой нормы нет, заключает он.