Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями
Над двумя российскими регионами за 2,5 часа уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале. Их сбили в период с 17:00 мск до 19:30 мск.
«Два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.
С начала специальной военной операции на Украины российские регионы периодически подвергаются атакам дронов ВСУ. Так, накануне утром военное ведомство сообщило, что за ночь над Россией были уничтожены 81 беспилотник.
Больше всего дронов уничтожили над Брянской, Курской и Смоленской областями. Один сбит над Московским регионом.
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